Vecinos de Ses Planes (Ibiza) recurren ante el Supremo la resolución que permite instalar plantas de asfalto y hormigón

7/04/2018 - 15:11

La Asociación de Afectados por la Cantera de Ses Planes (Ibiza) ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo, una vez conocida la resolución del Contencioso Administrativo Balear.

IBIZA, 7 (EUROPA PRESS)

"Éramos conscientes de que era muy complicado que la resolución de la sala de lo contencioso fuera favorable a los intereses del pueblo de Jesús. Por ello, una vez conocida la resolución, hemos decidido recurrirla ante al Supremo. No puede primar más una decisión administrativa, a nuestro entender trufada de errores en el procedimiento desde su inicio, que la salud de los vecinos y la preservación del Medio Ambiente", ha declarado la presidenta de la asociación, Belinda Alonso.

Según ha añadido, "el escrito del contencioso parte de la premisa administrativa de que las plantas han de instalarse, no se cuestiona otra posibilidad y, por lo tanto, de que el lugar para hacerlo es la cantera. Dice que hubo exposición pública del expediente, pero lo que no indica, como sí lo hace el informe pericial, es que ésta no se produjo después de que la propiedad hubiera presentado los anexos, adendas y estudios complementarios. Lo que sacó a exposición inicialmente la Administración poco tiene que ver con lo que al final se aprobó".

También ha destacado que los dos establecimientos de beneficio que se quieren instalar necesitan de materiales químicos y contaminantes para su elaboración.

La asociación ha defendido desde el comienzo que no es necesaria la instalación ni de la planta de asfalto, ni de la de hormigón, ya que los perjuicios son "evidentes".

SIN NOTICIAS DE RECURSOS HÍDRICOS

Desde la entidad han señalado que "falta voluntad política a la hora de solucionar este problema. El informe solicitado por el Consell detectaba una serie de irregularidades en la aprobación de la Comisión de Medio Ambiente como es el informe preceptivo de Recursos Hídricos. Informe que no ha sido elaborado hasta la fecha y que nos preocupa", han dicho.

Los vecinos han destacado que en el dictamen elaborado por la Administración insular se demostraban "importantes carencias" como la autorización previa de la Dirección General de Recursos Hídricos por encontrarse la cantera en un emplazamiento dentro de un área de protección de suministro y protección de torrentes, así como la autorización del mismo organismo para realizar el vertido de las aguas residuales industriales que se generen o un documento de aceptación del gestor de residuos que se haga cargo.

Desde la asociación se ha recordado que existe un procedimiento abierto en la vía penal por un presunto delito de contaminación en el torrente de Ses Fonts, así como un vertido continuado de material de la cantera en el mismo torrente. "No cejaremos en nuestro empeño porque estamos convencidos, cada día más, de que la instalación de la planta de asfalto y de hormigón en Ses Planes es una aberración para la isla y un riesgo para la salud pública", ha finalizado Belinda Alonso.