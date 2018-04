Los examinadores de tráfico gallegos se manifiestan en Ourense para reclamar la subida de sus salarios

7/04/2018 - 15:24

Los examinadores advierten que volverán a la huelga si los PGE no incluyen la subida salarial que reclaman

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 (EUROPA PRESS)

Una representación de los examinadores de tráfico de Galicia se ha manifestado este mediodía ante la subdelegación del Gobierno en Ourense para reclamar que los Presupuestos Generales del Estado incluyan la subida salarial que reclaman desde junio de 2017 y que habían pactado con los grupos de la oposición, ante la negativa del Partido Popular.

La manifestación se ha desarrollado a las 12,00 horas con la participación más de una decena de examinadores, en representación del colectivo que agrupa a casi medio centenar en Galicia, y en paralelo a las protestas convocadas a la misma hora por el colectivo también en Madrid, Canarias, Andalucía y Castilla-La Mancha.

Así lo ha explicado a Europa Press la portavoz de la Asociación de Examinadores de Tráfico (Asextra) en Galicia, Vanesa Fernández, que ha enmarcado la protesta en las acciones con las que se trata de "recordar a los grupos políticos de la oposición que firmaron el acuerdo con el que se desconvocó la huelga", que estos funcionarios están "pendientes que se refleje el incremento del complemento específico en los presupuesto de 2018".

"Ya que el PP no tiene intención de hacerlo, que por lo menos los partidos de la oposición recuerden su compromiso", ha agregado. Los funcionarios iniciaron movilizaciones y paros parciales en junio de 2017 para reclamar una subida salarial que ascendía a 250 euros mensuales, en concepto de complemento específico.

La huelga se prolongó hasta diciembre provocando la paralización en toda España de cerca de 200.000 exámenes para obtener el carné de conducir.

Tras meses de protestas y ante la falta de acuerdo con el Partido Popular, en diciembre, los grupos de la oposición al Gobierno se comprometieron a incluir, a través de enmienda a los PGE, la subida salarial reclamada por los examinadores.

"El PP no se sumó, no fue capaz de encontrar un punto de encuentro y de inflexión, los únicos que se habían sentado fueron los partidos de la oposición", ha lamentado Vanesa Fernández. Ahora, según ha explicado, el colectivo está a la espera de que los partidos de la oposición analicen "el borrador de los presupuestos para ver cómo se encaja la subida" salarial prometida a los examinadores de tráfico.

En caso de que los PGE no incluyan la partida destinada a este incremento --que los partidos de PSOE y Ciudadanos habían cifrado en 2,5 millones de euros al año--, Vanesa Fernández ha advertido que el colectivo podría retomar la huelga. "Si no hay un reflejo de esto en los PGE habrá que valorar qué pasos seguir" y si "no queda más remedio habrá que salir otra vez a la calle", ha añadido.

Galicia todavía sigue sufriendo, según ha explicado la portavoz de Asextra, las consecuencias de los paros parciales realizados en 2017, con alguna de las provincias con retrasos en los exámenes previstos y que "todavía no se han conseguido poner al día".