Amigos y familiares de Cabacas advierten que no consentirán "impunidad" en el juicio y piden reconocimiento oficial

7/04/2018 - 15:59

Llaman a "salir a la calle" en esta "recta final" y a secundar todos los actos que se convoquen para "que se haga Justicia"

BILBAO, 7 (EUROPA PRESS)

Amigos y familiares de Iñigo Cabacas, el joven aficionado del Athletic de Bilbao fallecido el 9 de abril de 2012 tras el impacto de una pelota de goma de la Ertzaintza, han advertido de que no consentirán "la impunidad" en el juicio que se celebrará en octubre seis años después de los hechos en la Audiencia Provincial de Bizkaia, y han pedido "un reconocimiento oficial". Además, han realizado un llamamiento a "salir a la calle" en esta "recta final" para secundar todos los actos que se convoquen con el fin de "que se haga Justicia".

Varios cientos de personas han participado a primera hora de este sábado por la tarde en el homenaje celebrado por la plataforma 'Iñigo Gogoan' en el callejón de María Díaz de Haro, donde el 5 de abril de 2012 Cabacas resultó herido de gravedad por una pelota lanzada por la Ertzaintza, que le causaría días después la muerte.

Durante el acto, en el que han participado amigos y familiares del joven hincha del Athletic, así como la abogada Jone Goirizelaia, se ha realizado una ofrenda floral y el padre de la víctima, Manu Cabacas --que estaba acompañado de su mujer, Fina--, ha recordado que han transcurrido seis años desde el fallecimiento de su hijo, sin que "nadie haya asumido responsabilidades".

"Con su muerte, de alguna manera, también nos mataron a nosotros para siempre. Nuestra vida nunca será la misma. Desde entonces, vivimos para recordarle y para conseguir Justicia para Iñigo y para que su muerte no quede impune", ha afirmado.

En este sentido, ha lamentado que en el banquillo de los acusados no se vayan a sentar "todos los responsables de la muerte de Iñigo" porque "en el camino se han quedado varios agentes que reconocieron haber disparado, los máximos responsables de la Ertzaintza aquel día, los que dirigieron la actuación, los que dieron las órdenes, los que lo permitieron también y los que después han contribuido a que a los responsables les salga gratis". "¿Por qué les han encubierto?, ¿por qué ese empeño en no aclarar lo sucedido y depurar todas las responsabilidades?", ha preguntado.

Por ello, ha señalado que el juicio, previsto para el 15 de octubre, "tiene que servir para hacer Justicia para Iñigo" y para todos sus familiares y amigos. "Necesitamos que se haga justicia para poder vivir, poder pasar esta página y hacer el duelo que hasta ahora no hemos podido hacer. Su muerte no puede quedar en nada, no estamos dispuestos a admitir ni consentir impunidad", ha afirmado.

RECONOCIMIENTO

Manu Cabacas ha recordado que las instituciones y la clase política "hablan de reconocimiento del daño causado" a las víctimas de ETA y ha cuestionado si "esta sociedad se merece que la muerte de un ciudadano a manos de la Policía quede impune". "A pesar de los intentos por ocultarlo, todos conocemos la verdad de lo que hace seis años ocurrió en este callejón, pero la verdad y la verdad judicial no siempre van de la mano", ha añadido.

Tras agradecer el apoyo ciudadano, ha pedido "un reconocimiento oficial". "Eso no nos devolverá a Iñigo, pero hará que su muerte sea un poco menos dolorosa y no sigan causándonos más dolor y más sufrimiento", ha subrayado, para afirmar que la sociedad vasca "exige que se aclare la muerte de Iñigo y se depuren todas las responsabilidades".

Al inicio del acto se han emitido las grabaciones entre el mando de la Ertzaintza de la comisaría de Deusto, 'Ugarteko', y los responsables de las patrullas que se encontraban en el callejón durante el dispositivo policial con motivo del partido en San Mamés entre el Athletic de Bilbao y el Schalke 04 alemán.

"Las grabaciones dejan en evidencia lo que en esa fatídica fecha ocurrió", ha asegurado una representante del colectivo Iñigo Gogoan, que ha denunciado que se haya pretendido "dilatar en el tiempo el proceso para que el olvido tape su mezquindaz".

En el acto, que se ha celebrado con el lema "No a la impunidad, seis años sin justicia" en la plaza Kirruli, se ha realizado un llamamiento para que, en "la recta final" que queda hasta el juicio, la ciudadanía siga movilizándose. "Somos miles las gargantas que gritaremos Justicia hasta el día en que se haga", han aseverado.

Durante el homenaje se ha procedido a la lectura de una carta de Alfredo Remírez, preso en la cárcel de Basauri, que cumple condena por enaltecimiento del terrorismo por un tuit y por mostrar un muñeco que representaba a un preso en el txupinazo de Amurrio de 2005.