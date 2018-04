Cifuentes. feijóo, sobre el máster de cifuentes: "si no lo tiene, no ha dicho la verdad"

7/04/2018 - 16:11

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, opinó este sábado que en toda la polémica que rodea a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por las presuntas irregularidades de su máster y las dudas sobre si cuenta o no con ese título, la conclusión es sencilla: "Si la respuesta es que no, lógicamente no ha dicho la verdad, y si la respuesta es que sí, es que ha dicho la verdad".

En la segunda jornada de la Convención Nacional que el Partido Popular celebra este fin de semana en Sevilla, que se está viendo ensombrecida por el 'caso Cifuentes', Feijóo instó a la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) a explicar las "contradicciones aparentes" en su versión en torno al Máster en Derecho Autonómico que la presidenta madrileña dice haber aprobado.

"Hay una pregunta y esa pregunta solo se puede contestar con sí o con no, y es si la señora Cifuentes tiene un máster expedido por una universidad de Madrid", expuso, para acto seguido agregar que "si la respuesta es que no, lógicamente la señora Cifuentes no ha dicho la verdad, y si la respuesta es que sí, que hay un título expedido por la universidad de Madrid, la respuesta es que ha dicho la verdad".

Una respuesta, valoró, que es "bien sencilla". "Si lo tiene, la presidenta no nos ha mentido. Si no lo tiene, en ese caso sí nos habría omitido la realidad", insistió, al tiempo que opinó que "necesitamos conocer si hay alguna irregularidad en su caso en el funcionamiento interno de la universidad", algo que "corresponde contestar" a la URJC.

En todo caso, recordó que Cifuentes ha dicho que se ha expedido dicho título. "Y mientras no se demuestre lo contrario, es evidente que ese título existe", matizó. De ello se valió para pedir ser "un poco respetuosos con los tiempos y posiciones de cada uno". Si hay "divergencias" dentro de la URJC, prosiguió, han de aclararse.

