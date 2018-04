Feijóo dice que la cuestión es si Cifuentes tiene un título de máster o no: "Si no lo tiene, no ha dicho la verdad"

7/04/2018 - 17:33

El presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado que en el debate sobre el máster de Cristina Cifuentes hay una pregunta que sólo se responde con un sí o un no y es si la presidenta de la Comunidad de Madrid tienen el título expedido por la Universidad Rey Juan Carlos. "Si la respuesta es no, no ha dicho la verdad".

SEVILLA/SANTIAGO DE COMPOSTELA, 7 (EUROPA PRESS)

Así se ha explicado Feijóo en declaraciones en la convención nacional que el PP celebra en Sevilla y en la que el grueso de las declaraciones giran en torno a esta cuestión.

El dirigente gallego ha asegurado que cree las explicaciones que Cifuentes dio en la Asamblea de Madrid, porque es el "lugar más solemne" de la política y él cree a los políticos que dan su palabra en él.

A su juicio, este debate tiene una pregunta que se debe contestar: si la presidenta regional "tiene un máster expedido" por esa universidad o no. "Si lo tiene no nos ha mentido. Si no lo tiene, nos habría omitido la verdad", ha reiterado.

Dicho esto, el dirigente gallego ha argumentado lo que el resto que el PP, que la URJC ha cometido contradicciones que debe aclarar y que es un problema interno del centro, que no afecta a la alumna en cuestión. En esta misma línea, ha asegurado que la credibilidad del PP no se ve afectada por un problema que afecta a una universidad, sino que está "muy por encima".

Preguntado por el ultimátum de Ciudadanos al PP para que apoye la comisión de investigación que quiere organizar en el parlamento madrileño, Alberto Núñez Feijóo ha apostado por no improvisar la respuesta a un partido que hoy plantea una idea pero "no se sabe qué va a hacer mañana". "Me da la sensación de que aquí se están improvisando muchas cosas", ha agregado.