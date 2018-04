El PP dice a Casares que la recuperación urbana del Cabildo "lleva años en marcha y sigue adelante"

7/04/2018 - 19:54

Díaz responde al compromiso de Casares de "sacar del olvido" al Cabildo, diciéndole que "el que tiene olvidos y lagunas es el PSOE"

SANTANDER, 7 (EUROPA PRESS)

El concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda de Santander, César Díaz, ha defendido que la recuperación urbana del Cabildo de Arriba "lleva años en marcha y sigue adelante" y ha asegurando que el equipo de Gobierno municipal (PP) "sigue apostando sin titubeos" por este barrio.

Así ha respondido el edil al secretario general del PSOE de Santander y portavoz de los socialistas en el Ayuntamiento, Pedro Casares, después de que éste, durante una visita al Cabildo, haya criticado la actuación del equipo de Gobierno en esta zona y se haya comprometido a "sacar del olvido" a este barrio de la ciudad.

Tras estas palabras del socialista,s Díaz ha opinado que "el que tiene olvidos y lagunas es el PSOE" y quien "no se acuerda de este barrio ni de ningún otro" es Casares, al que ha acusado de "solo" pisarlos "cuando ver acercarse las elecciones".

El edil se ha preguntado "dónde ha estado hasta ahora" Casares y ha considerado "decepcionante que sólo se acuerde de los vecinos y de los barrios por intereses claramente electoralistas".

El concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda ha opinado que proyectos como los nuevos accesos al barrio desde las Estaciones y el Pasaje de Peña o las viviendas asequibles de la antigua parcela de Tabacalera, que juntos suponen una inversión de "más de 16 millones" en el barrio, "echan por tierra una a una las falsedades" de los socialistas y demuestran que el Cabildo está "muy presente en la gestión municipal".

Díaz ha reprochado a Casares su "poca memoria" cuando habla del Cabildo, un barrio por el que, según ha dicho, han venido trabajando conjuntamente las distintas Administraciones a lo largo de los últimos años.

En este sentido, ha subrayado que el equipo de Gobierno está elaborando una modificación puntual para recuperar el Plan Especial del Cabildo, que decayó tras la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).

Además, ha señalado que en los últimos meses se han mantenido reuniones con vecinos y con el Gobierno regional para analizar alternativas que permitan regenerar el barrio y ha confiado en que el trabajo conjunto entre las Administraciones local, regional y estatal permita relanzar iniciativas para seguir mejorando las condiciones del barrio.

Díaz también se ha referido a los proyectos que va a impulsar el Ayuntamiento próximamente en este barrio, como la mejora de los accesos desde el Pasaje de Peña y de la plaza Juan José Ruano, que supondrá una inversión de 1,5 millones de euros, o el ascensor proyectado desde las Estaciones y la prolongación del Parque del Agua, a la que se destinarán entre 2,5 y 3 millones.

Igualmente, ha aludido a las 70 viviendas asequibles que se van a empezar a construir este año en la antigua parcela de Tabacalera en la calle Alta, que comportan una inversión de otros 12 millones de euros.

"Si ése es el concepto que tiene el PSOE de olvidar a un barrio, es que los socialistas y su portavoz no quieren ver la realidad porque no les gusta o no les viene bien para sus intereses partidistas", ha apostillado Díaz.

También Díaz ha insistido en que estas actuaciones no son más que la continuación de las que se vienen desarrollando en el barrio desde hace años a través de las actuaciones de renovación urbana y de las diversas figuras urbanísticas que se han ido aprobando en este tiempo con la colaboración de las distintas administraciones.

Así, ha recordado los 2 millones de euros invertidos en la urbanización del barrio, los más de 700.000 euros concedidos en ayudas para la rehabilitación de edificios, la creación del Espacio Joven, en el que se invirtieron otros 500.000 euros, o las bonificaciones en licencias e impuestos municipales para los proyectos de rehabilitación de viviendas y para actuaciones en el ámbito del Cabildo.