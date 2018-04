Cuca Gamarra: "Los ayuntamientos del PP somos los garantes de la igualdad y la solidaridad entre los españoles"

7/04/2018 - 20:11

La alcaldesa de Logroño y vicepresidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Cuca Gamarra, ha defendido que "los ayuntamientos del PP somos en estos momentos los garantes de la igualdad y solidaridad entre los ciudadanos, vivan donde vivan, desde los de los pueblos más pequeños hasta los que residen en las ciudades más grandes".

LOGROÑO, 7 (EUROPA PRESS)

Cuca Gamarra ha realizado estas afirmaciones con motivo de su intervención en el panel 'Solidaridad e Igualdad', moderado por el vicesecretario de Política Social y Sectorial del PP, Javier Maroto.

La alcaldesa de Logroño ha participado en esta iniciativa junto a la ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina; la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Dolors Monserrat; la presidenta del Comité Bioética; Teresa López, y la comisionada del Gobierno para el Reto Demográfico, Edelmira Barreira.

Gamarra ha tomado la palabra como representante de los alcaldes y concejales del Partido Popular, en concreto de los 3.100 alcaldes y de los más de 22.750 concejales a través de los que el Partido Popular está presente en todos los rincones de España, "convirtiéndonos en los únicos capaces de desarrollar unas políticas sociales iguales para todos".

En todos los lugares, "tenemos para el pueblo más pequeño de España, como es Villarroya en La Rioja con sus diez vecinos, hasta para la capital Madrid, una misma visión que es el alma del PP: la persona. Y por eso el alma del PP son nuestras políticas sociales, las políticas de igualdad y la solidaridad con mayúsculas".

La alcaldesa de Logroño y vicepresidenta de la institución que aúna a las entidades locales del país ha destacado la labor de la política municipal, esa política "cercana y humilde" que impulsa "el que un Alcalde siempre gobierne para todos sus vecinos".

Y ahí establece Gamarra una de las diferencias fundamentales del AND de los responsables de ayuntamientos y diputaciones, "frente a las políticas sectarias, excluyentes que dividen y enfrentan a una parte de la sociedad con la otra; de los llamados gobiernos del cambio, que han demostrado que su cambio era gobernar solo para algunos, o de los nacionalismos excluyentes. Nosotros entre municipios colaboramos, sabemos que juntos llegamos más lejos".

PERSONAS Y TERRITORIOS, "UNIDOS HACIA EL FUTURO"

Gamarra ha estructurado su intervención desde dos puntos de vista "que en realidad es solo uno: el de las personas y los territorios". Una unidad que será "garantía de futuro. Los gobiernos del PP hemos sido ejemplo en la aplicación de políticas de solidaridad y de igualdad. Y creo que el futuro está ahí, en más solidaridad y más igualdad entre personas y territorios".

Con la base de los artículos de la Constitución Española y de ser unos principios siempre básicos para el Partido Popular, la alcaldesa ha hablado de la igualdad y la solidaridad como unos valores entre las personas que deben estar presentes en la elaboración de programas en ámbitos como el empleo, las políticas de mujer, la construcción de una sociedad inclusiva o la atención a las personas mayores y a la familia como núcleo de nuestra estructura social.

En concreto ha señalado: "Igualdad es inclusión; y hoy vemos una sociedad con los ojos de las otras capacidades, no de la discapacidad. Igualdad es mujer; y hoy tenemos el reto de seguir rompiendo techos. Igualdad es no dejar a nadie atrás; es el desafío de que todos salgamos adelante, con el empleo como fuente de oportunidades; Igualdad es pluralidad".

Y, además: "Solidaridad es intergeneracional, son nuestros mayores. Solidaridad es no dejar a nadie atrás, es familia, es crecimiento de todos los barrios de una ciudad con dotaciones públicas".

En el apartado de la igualdad y solidaridad entre territorios, Gamarra ha ejemplificado las políticas por las que aboga su partido con el trabajo realizado en La Rioja, donde hace décadas se comenzó ya a poner en marcha "consorcios" que han permitido a los municipios más pequeños contar con servicios que por su dimensión no podían prestar o les suponían una enorme carga económica.

Así, ha abogado por la cooperación entre administraciones y también por la igualdad entre territorios: "No tiene futuro el que no entiende la igualdad entre territorios. Desde hace meses, o años, estamos sufriendo en nuestro país esa deriva de quienes se creen mejores o superiores a otros. La igualdad es un concepto fundamental, no sólo porque lo dice la Constitución, lo dice el sentido común", ha subrayado.

Antes de su intervención en este Panel, Cuca Gamarra recibió de manos de Mariano Rajoy el premio al proyecto 'Mujer y Deporte 2020' otorgado al Ayuntamiento de Logroño en reconocimiento a las buenas prácticas municipales en el ámbito deportivo.