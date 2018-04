Zoido plantea adaptar la Ley de Víctimas del Terrorismo para ampliar coberturas a hijos y nietos

7/04/2018 - 20:29

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha defendido este sábado que es fundamental adaptar la Ley de Protección de Víctimas del Terrorismo porque es necesario ampliar las coberturas en algunos casos, "sobre todo cuando se trata de las secuelas que puedan tener hijos y nietos de las personas que padecieron los atentados".

SEVILLA, 7 (EUROPA PRESS)

Así se ha pronunciado Zoido en el panel 'Seguridad y Libertad' que ha moderado en la Convención Nacional que celebra el PP en Sevilla el vicesecretario Javier Arenas, y donde también han intervenido el ministro de Justicia, Rafael Catalá; la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, María del Mar Blanco; el padre de Marta del Castillo, Antonio del Castillo, y el subdirector del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Rafael Rubio.

Durante su intervención, Zoido ha defendido que "no puede haber ambigüedades y equidistancia entre las víctimas y los verdugos de ETA", toda vez que ha reclamado actuar "con la verdad, la memoria, la dignidad y la justicia" para que toda la sociedad sepa qué ha ocurrido.

Ha concretado que aún quedan 300 asesinatos de ETA pendientes de esclarecer, y ha asegurado que el Gobierno central seguirá tomando las decisiones necesarias desde el punto de vista policial "para evitar que prescriban, y para que se persiga hasta el último momento a los autores de los atentados".

De la misma manera, ha puesto en valor el compromiso de Rajoy para crear un amplio consenso en torno al centro de memorias de las víctimas del terrorismo de Vitoria, a la par que ha defendido que, en cuanto a las víctimas, "no se puede establecer distinciones dependiendo de la nacionalidad y de la nación donde uno pueda sufrir un atentado".

"España es el único país del mundo que tiene una unidad política y administrativa dedicada exclusivamente a proteger a las víctimas", ha agregado Zoido, que se ha mostrado convencido de que la protección de las víctimas del terrorismo "es honrar el sufrimiento que pasaron". "Si olvidamos a las víctimas del terrorismo no somos merecedores de escribir ninguna página de nuestra historia", ha zanjado.

PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE

La prisión permanente revisable ha sido otro de los temas objetos de debate de esta mesa, un asunto sobre el que Catalá ha negado que se esté legislando en caliente como critican otras formaciones políticas, pues lo que hace el Gobierno es "constatar una realidad social de que había personas que cometían un delito gravísimo, cumplían condena y volvían a cometer delitos", por eso defiende que la resocialización bien intencionada "habrá que acreditarla, y si un delincuente potencial no lo acredita no puede salir".

Ha defendido que es una pena que existe en muchos países de Europa y reconocida por el Tribunal de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional como "coherente con la democracia y por los tratados internacionales", así como respaldada por el "80 por ciento" de los españoles.

En este punto, Catalá ha criticado que haya partidos que "no atienden a sus electores y se alejen de la realidad" al pedir la derogación de esta figura penal, que es "muy prudente" y contemplada para delitos concretos y muy graves. Además, ha explicado las cinco nuevas figuras que el PP quiere introducir en virtud de la reforma legislativa que propone.

De su lado, el padre de Marta del Castillo ha reclamado que también se regule la mentira en la legislación española, "porque no está penada y el sospechoso puede mentir, lo que provoca daño moral a la familia, un gasto al Estado y retiene a personal del Cuerpo para otros menesteres". "Esto no puede seguir así", ha agregado para pedir que, por estas circunstancias, casos como el suyo puedan quedarse sin resolver.

ANTONIO DEL CASTILLO: EL PP ES EL ÚNICO QUE HA ESTADO A MI LADO

En otro momento de su intervención, el padre de Marta del Castillo ha dado las gracias al PP por estar a su lado cuando ha recalcado que ha sido el "único" partido que ha estado a su lado desde el momento de la pérdida de su hija en el 2009. "Necesitaba apoyo y fueron los únicos", ha señalado antes de incidir en el apoyo que le prestaron desde el principio Juan Ignacio Zoido, Javier Arenas o Mariano Rajoy, a quienes ha agradecido la introducción de la prisión permanente revisable en el Código Penal.

En este sentido, ha explicado que fue Rajoy el que introdujo esta figura en el programa electoral el PP en el 2011, "y gracias a Catalá en el 2015 se metió en el Código Penal y se hizo efectivo": "No puedo más que agradecer, porque no sabéis el desconsuelo que es haber perdido a un ser querido e intentar que haya una justicia que no sea televisiva, porque la realidad es que, a pesar de las penas, a los 15 ó 20 años está en la calle y eso es una farsa".

"Yo sabía que cualquier culpable por el asesinato de mi hija saldría en diez u ocho años de la cárcel, pero gracias al PP se introdujo la prisión permanente revisable, algo que hace diez años era impensable", ha declarado Antonio del Castillo.