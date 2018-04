Villalobos reclama al Gobierno que incremente los fondos del Pfoea para Sevilla más allá del 0,68% anunciado

8/04/2018 - 10:15

El presidente de la Diputación de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos (PSOE), ha reclamado al Gobierno central que incremente para este año los fondos del Programa de Fomento del Empleo Agrario (Pfoea) para Andalucía y para la provincia de Sevilla "más allá del uno y del 0,68 por ciento, respectivamente", de subidas que fueron confirmadas el pasado jueves en la reunión mantenida por la Comisión de Seguimiento Regional del Pfoea.

SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado este domingo Villalobos en un comunicado en el que argumenta que, "ya que el Gobierno se dignó a incrementar las partidas un tres por ciento el pasado año después de cinco años con los fondos congelados, no se explica que ahora en Andalucía, con un uno por ciento de incremento, y en la provincia de Sevilla nos tengamos que conformar con una ridícula subida del 0,68 por ciento".

Según abunda la Diputación, el pasado año, con el incremento del tres por ciento, la provincia de Sevilla percibió 34,3 millones de euros, lo que supuso 999.278 euros más que el año anterior (2016).

El presidente Villalobos ha expresado que en los últimos años "nos están demostrando, con independencia de partidismos e ideologías, que uno de los principales problemas de las democracias avanzadas está siendo y será la redistribución de la renta y el empleo". "Esta es la razón profunda de por qué un programa como el Pfoea ha permanecido en el tiempo", ha indicado.

Villalobos ha valorado que el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, "haya articulado la posibilidad de formar un grupo de trabajo a alto nivel para estudiar las propuestas de mejora del Programa", y ha señalado que "resulta claro que todos los intervinientes compartan la importancia del mismo, que no es marginal, ni periférico, ni siquiera exclusivo de Andalucía o Extremadura".

Ha agregado que, "para nosotros, el Pfoea viene de años atrás, pero con usos nuevos, y cada año se reorienta y reinventa", así como "suma todas las aspiraciones de redistribución de rentas con la micropolítica de inversiones municipales y con la política territorial".

"Por eso no es casual que hayan caído casi todos los programas de los años 80 y 90 y quede en pie un programa de la Transición porque con el paso del tiempo no envejece sino que reverdece", manifiesta Villalobos, para apostillar que, "hoy, que tanta preocupación tenemos sobre las políticas de rentas y sobre la pérdida de derechos, tenemos en nuestra mano un banco de pruebas real y un ejemplo de colaboración interadminstrativa de lo que ya no se ve".

Por eso, según Villalobos, un programa "que es al mismo tiempo complemento de rentas e inversión, se merece algo más que una 'errática política' de incrementos, unos años nada, otro un tres por ciento y otro un uno por ciento".

Al mismo tiempo, el presidente de la Diputación de Sevilla cree que "habría que preguntarse a qué estrategia o cálculos responde, qué filosofía está detrás de este incremento".

"No hay una respuesta clara por parte del Estado de por qué sólo se incrementa un uno por ciento en Andalucía y un 0,60 por ciento en Sevilla, parece sólo una cuestión de criterio político y de reparto. Esto no es suficiente, esto no es una planificación ni una línea sostenida de evolución", ha insistido Villalobos.