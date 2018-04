La ANC vuelve a reclamar investir a Puigdemont como presidente de la Generalitat

8/04/2018 - 10:24

La ANC ha vuelto a reclamar este domingo investir al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont como presidente de la Generalitat, aunque ha sostenido que la candidatura de Jordi Sànchez (JxCat) a la Presidencia forma parte "de la estrategia de defensa jurídica y de denuncia de la vulneración de derechos fundamentales por parte de las instituciones españolas".

BARCELONA, 8 (EUROPA PRESS)

En un comunicado, ha defendido que además de la estrategia jurídica "es fundamental la respuesta política a este embate democrático", y considera que esta respuesta debe ser investir a Puigdemont, al que califican como el presidente ilegítimamente destituido y legitimado por las elecciones del 21-D.

"Esta investidura es, además, la que internacionaliza mejor nuestra causa y refleja mejor el sentimiento mayoritario del electorado independentista", ha reivindicado.

También ha avisado de que la resolución del Comité de Derechos Humanos de la ONU reclamando medidas al Estado para garantizar los derechos políticos de Sànchez "abre una vía más de denuncia de la vulneración de derechos fundamentales" si el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena no permite que asista al pleno de investidura.

Asimismo, en un avance de una entrevista de Nació Digital recogida por Europa Press, la presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, ha opinado que los partidos independentistas deberían volver a plantear la investidura de Puigdemont tras su liberación y ha recriminado que quieran investir a Sànchez: "Que me expliquen por qué la investidura de Jordi Sànchez sí que tiene sentido y, en cambio, la del presidente Puigdemont no. No lo entiendo".