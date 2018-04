Madrid. podemos veta el modelo de primarias que piden sus socios en ahora madrid

Podemos descarta completamente que las primarias para elegir la lista con la que Ahora Madrid concurrirá a las elecciones municipales de 2019 se realicen por el procedimiento Dowdall, que se empleó en 2015 y da más representación a las corrientes minoritarias, y es por tanto el que reclama el considerado sector crítico, en el que se situarían Izquierda Unida, Ganemos, Madrid 129 y Equo.

Según indicaron a Servimedia fuentes de Podemos, el sistema Dowdall fue en 2015 una imposición de Ganemos "y no se ha demostrado viable". Sostienen que otorga una "sobrerrepresentación a las minorías" y no respeta el principio de que el voto de todas las personas vale lo mismo.

Al otorgar una puntuación a cada uno de los candidatos elegidos según el orden en que los coloque el votante, si todos los partidarios de la lista minoritaria se ponen de acuerdo para elegir al primero, éste acabaría en la candidatura de Ahora Madrid a las municipales en un puesto superior al de varios nombres de la lista mayoritaria.

Los nueve concejales de Ahora Madrid adscritos a IU, Ganemos y Madrid 129 (Carlos Sánchez Mato, Mauricio Valiente y Yolanda Rodríguez; Montserrat Galcerán, Rommy Arce y Pablo Carmona; Javier Barbero, Celia Mayer y Guillermo Zapata) firmaron en diciembre un manifiesto que pedía más pluralidad interna en el grupo y las citadas primarias Dowdall para configurar la candidatura de 2019.

Sugerían además celebrar una asamblea interna para abordar estas cuestiones, que se sustanció en febrero en un Encuentro Municipalista organizado por bases de Ahora Madrid afines a este enfoque, que concluyó, entre otras cuestiones, propugnando este sistema de primarias.

Ante esta presión, desde Podemos, que envió dos representantes a ese Encuentro Municipalista, se avisa de que, si el resto de socios de Ahora Madrid fijan como línea roja el sistema Dowdall, ellos establecerán como condición 'sine qua non' el sistema Desborda, que tiende a generar candidaturas más uniformes dominadas por la lista más votada en las primarias y fue el método votado por las bases de Podemos ante la asamblea de Vistalegre II y el que luego dirimió las primarias a los consejos ciudadanos del partido en la Comunidad y la ciudad de Madrid.

NO HAY CENSO

Al no haber propiamente un censo de inscritos de Ahora Madrid, no podrían ser éstos los que decidieran qué sistema rige las primarias, sino que tendrían que hacerlo, por un lado, los de Podemos, y por otro que IU y Ganemos organizaran alguna forma de consulta entre sus militantes o simpatizantes. Pero el hecho de que Podemos vete de forma tan radical el sistema Dowdall permite avanzar que éste no será en ningún caso el elegido, si el resto de socios quieren concurrir con ese partido a las municipales, cosa que de momento no han puesto en duda.

La razón última de que Podemos no tenga ninguna intención de repetir el sistema de las primarias de Ahora Madrid en 2015 es que dan "por hecho" que Manuela Carmena tiene que ser la cabeza de lista en 2019, y, aunque "siempre hay plan B y C" a sabiendas de que la decisión de la alcaldesa será personal, éstos no están ni siquiera estructurados. Y se piensa que Carmena está más cómoda en un "proyecto cohesionado" y dispuesto a asumir que a veces gobernar una institución genera "contradicciones".

Algo que no detectan, por ejemplo, en Ganemos, plataforma a la que, aunque reconocen su total autonomía a la hora de expresar posiciones críticas (en diciembre al Plan Económico Financiero pactado con el Ministerio de Hacienda y Función Pública, esta semana a los desahucios de la EMVS, recurrentemente a proyectos urbanísticos), ven más "intensificando el conflicto que dando una solución".

Las fuentes consultadas de Podemos recalcan que el mayor ataque que Ahora Madrid recibe de la oposición es la división interna, que a su juicio es lo que permite al PP y Ciudadanos transmitir una "sensación de caos" en el Gobierno municipal que no es tal atendiendo a su gestión. "No podemos ponérselo en bandeja", enfatizan en alusión directa a los llamados ediles díscolos y su oposición interna.

Por eso, en Podemos consideran que no se trata tanto de qué hacer con Ganemos e IU, sino de que éstos "reflexionen cómo y donde quieren estar" o, humorísticamente, "qué quieren hacer con su vida". Que se puede hacer un programa colectivo, como también demandan, pero ante todo tiene que ser ya un plan de gobierno, y que el sistema Dowdall no es el único modo de garantizar esa pluralidad; podría darse una confluencia de partidos o la ratificación de una lista pactada, como ocurrió en Barcelona con la liderada por Ada Colau.

GANEMOS

Ante esta posición de Podemos, José Enrique García Blanco, uno de los portavoces de Ganemos, declaró a Servimedia que sus socios en Ahora Madrid "den explicaciones a ver si convencen al conjunto de Ahora Madrid", porque todavía no les han dicho formalmente que no habrá primarias Dowdall; en efecto, fuentes presentes en la última reunión mensual de la Mesa de Coordinación entre ambas formaciones atestiguaron que desde Ganemos se expusieron las conclusiones del Encuentro Municipalista, pero no llegaron a debatirse a fondo.

García Blanco recordó que en 2015 Podemos también se opuso hasta el último momento al sistema Dowdall, y añadió que le costaría ver a este partido defender una reforma electoral en el Congreso de los Diputados para una mayor proporcionalidad y negarla en Ahora Madrid. En esta línea, rechazó la tesis de la sobrerrepresentación de minorías alegada por Podemos indicando que en 2015 cada votante elegía nombres de cada una de las tres listas que concurrieron.

El portavoz de Ganemos no quiso adelantar qué hará esta corriente si finalmente se les niega este tipo de primarias, aunque admitió que no se ha hablado de presentar una candidatura propia a las municipales. Simplemente dijo que Podemos "sabrá si quiere una candidatura en la que estemos todos representados o quieren ejercer un monopolio en el que ellos manden".

En cuanto a las polémicas que se les acusa de montar, como la de la EMVS, aseguró que sólo están "defendiendo el programa electoral de Ahora Madrid" y que para ellos no es plato de gusto que se les tilde como el sector radical.

Por último, recurrió también al ejemplo de 2015 para recordar que, sin censo de inscritos de Ahora Madrid, los simpatizantes que contribuyeron a ponerlo en marcha también acudieron a votar presencialmente sólo con el DNI en la mano y el certificado del padrón y sin un listado de militantes previo. En su opinión, la izquierda es tradicionalmente heterogénea y conflictiva, y un modelo más homogéneo como el que pretende Podemos "ya no sería Ahora Madrid".

