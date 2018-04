Pérez Dorao (Cs): "Esperamos crecer en concejales aunque no queremos centrarnos en eso sino en seguir trabajando"

8/04/2018 - 11:48

El portavoz de Cs en el Ayuntamiento de Cádiz, Juan Manuel Pérez Dorao, ha señalado que espera que en las próximas elecciones municipales la formación naranja "crezca en número concejales", si bien ha reconocido que "no queremos centrarnos en eso para no distraernos de nuestra labor principal, que es seguir trabajando duramente por la ciudad de Cádiz" En una entrevista concedida a Europa Press, Pérez Dorao ha indicado que "esperamos crecer en concejales y seamos clave para formar gobierno en las futuras elecciones municipales". En este sentido, ha reconocido no saber "qué pasará en el mañana, pero está claro que la tendencia es aglutinar un mayor esfuerzo al proyecto que nosotros tenemos".

CÁDIZ, 8 (EUROPA PRESS)

"Creemos que nuestro proyecto es un proyecto sensato ya que sólo queremos que los servicios públicos funcionen que al final es lo que quieren los ciudadanos", ha abundado el portavoz de la formación naranja.

Con todo, Pérez Dorao ha apuntado que prefiere ver las encuestas y las intenciones de voto "un poco como espejismo", y "no apoyarse mucho en eso, porque eso nos distrae de lo que verdaderamente hay que hacer, que es seguir trabajando".