El Gobierno extingue más de un millar de pensiones no contributivas de jubilación o invalidez en 2017

8/04/2018 - 12:47

El PSOE critica la "persecución" del Ejecutivo y pregunta por las causas que han provocado esta extinción

MÁLAGA, 8 (EUROPA PRESS)

El Gobierno ha extinguido hasta octubre de 2017 un total de 657 pensiones no contributivas de jubilación en la provincia de Málaga y 543 de invalidez, datos en ambos casos inferiores a los del conjunto de ejercicios anteriores.

El total de pensiones no contributivas extinguidas en el conjunto del país ascendió hasta el décimo mes del ejercicio anterior a 15.092, en el caso de las de jubilación, y 12.737, en caso de invalidez, según los datos del Ejecutivo nacional.

Las pensiones no contributivas son las que la Seguridad Social reconoce a personas que no están en una situación de protección o que no tienen recursos suficientes para subsistir al no haber cotizado lo suficiente para alcanzar las prestaciones del nivel contributivo. En este sentido, para percibirlas es necesario acreditar que no se supera un determinado nivel de ingresos y, en el caso de las de jubilación, los ingresos del beneficiario no deben superar alrededor de 5.150 euros anuales.

El Gobierno central refleja, en una respuesta parlamentaria al diputado malagueño del PSOE Miguel Ángel Heredia, consultada por Europa Press, que Sevilla y Málaga copan las extinciones de los derechos por jubilación e invalidez. En el primer caso, en el conjunto de Andalucía, sumaron 3.267 y 2.689 por invalidez.

En el caso de Málaga, según los datos, en 2012 el Ejecutivo extinguió el derecho a percibir una pensión no contributiva por jubilación a 856 personas, cantidad que se incrementó a 884 en 2013; 1.008 (2014); pero que comenzó a bajar en 2015 hasta los 986 y 964 en 2016. Los datos de 2017 aún no contabilizan los meses de noviembre y diciembre.

En 2012 se extinguió el derecho de 715 personas a percibir las pensiones no contributivas de invalidez; un año después fueron 774; 870 a 2014; 831 en 2015 y 900 en 2016. Igualmente faltan de 2017 los datos de los dos últimos meses.

Al ser cuestionado al respecto, el diputado socialista ha informado a Europa Press de que ha preguntado al Ejecutivo exactamente por las causas que propician estas extinciones de derechos para los pensionistas.

Así, ha criticado que estas extinciones son "una nueva persecución del Gobierno hacia este colectivo, que es el más débil", considerando "indecente" que el presidente del Ejecutivo, Mariano Rajoy, "se dedique a retirar estas pensiones y no centre sus esfuerzos en perseguir a los grandes defraudadores del país".

Ha manifestado que las pensiones "siguen subiendo un miserable 0,25 por ciento en los últimos cinco años", lamentando que estos ciudadanos son hoy "un 20 por ciento más pobres" al haber subido la luz, el agua, el teléfono, el gas, etcétera, además de que "tienen que pagar por los medicamentos porque han retirado más de 400 desde 2012 del Sistema Nacional de Salud".

Por ello, ha pedido al Gobierno por qué más de 200.000 pensionistas a nivel nacional con una pensión no contributiva de jubilación o de invalidez han sido extinguidos del sistema desde 2012 hasta la fecha, cuántas inspecciones se han realizado y las causas de las mismas.