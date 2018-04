Bonig exige a Puig y Oltra que "defiendan ya" a la Comunitat del "ataque del independentismo catalán"

8/04/2018 - 14:13

La presidenta del PPCV, Isabel Bonig, ha rechazado este domingo las palabras del diputado de ERC en el Congreso Joan Tardà en Vinaròs (Alicante) "con las que anima a los valencianos a seguir el proceso independentista catalán", y ha aseverado que "estas declaraciones son una ofensa para el pueblo valenciano" que "se siente orgulloso de su historia y su cultura y que siempre se ha mostrado involucrado en la construcción del proyecto común de España".

VALÈNCIA, 8 (EUROPA PRESS)

La presidenta del PPCV ha señalado que "lo más preocupante es el silencio de Ximo Puig y Mónica Oltra ante este ataque a la autonomía valenciana" y ha exigido a ambos dirigentes "que, como 'president' y vicepresidenta de todos los valencianos, salgan a defender ya a la Comunitat del ataque del independentismo catalán".

De este modo, ha apuntado que "la falta de reacción exhibida hasta ahora por ambos" los convierte en "cómplices de las palabras de Tardà", y deja "desamparados a los valencianos" que "tienen una cultura, una lengua, una historia, un patrimonio y una idiosincrasia que nada tiene que ver con la ensoñación de los Países Catalanes que abanderan Tardà y los demás actores del pulso del independentismo catalán contra el Estado", ha manifestado.

Asimismo, la dirigente 'popular' ha alertado que "este tipo de actitudes hacen temer que el actual Gobierno valenciano no esté a la altura para poder guiar los destinos de la Comunitat" y ha asegurado que el PP "va a seguir siendo la barrera contra la lacra independentista" porque no quiere "que pase en la Comunitat lo mismo que en Cataluña".

En este sentido, ha asegurado que "el enorme agujero económico que ha supuesto para los catalanes el éxodo de empresas fuera de su autonomía no sucederá aquí", ha advertido.

La presidenta ha criticado que "Puig y Oltra no han respondido a este desprecio contra los valencianos", actitud que "puede suponer dos cosas: o bien que no se atreven a contestar a Tardà, o bien que les ha hecho de teloneros y no tienen valor para contarles a los valencianos que ellos están en la misma sintonía que uno de los líderes del independentismo catalán".

En cualquiera de los casos, Bonig ha lamentado "la falta de reflejos del Gobierno valenciano, la hoja de ruta que están marcando los independentistas de Compromís, la debilidad de los socialistas valencianos y la desprotección de los valores más elementales del pueblo valenciano por parte del tripartito", ha concluido.