Chivite acusa al PP de estar "dejando morir" la Ley de Memoria Histórica al "diezmar" su presupuesto

8/04/2018 - 14:19

La secretaria general del PSN, María Chivite, ha criticado que, si bien el PP "no se ha atrevido a derogarla", está "dejando morir" la Ley de Memoria Histórica.

PAMPLONA, 8 (EUROPA PRESS)

"Su presupuesto se ha visto continuamente diezmado de manera que no se está avanzando ni en las exhumaciones ni en el descubrimiento de muchas fosas", ha reprochado. "La desidia del PP hacia las víctimas del franquismo es tal que la ley ni siquiera ha recibido en los presupuestos de 2018 ninguna consignación presupuestaria", ha censurado.

Así se ha pronunciado durante su intervención en el acto de homenaje a las personas fusiladas y represaliadas de las Juventudes Socialistas durante la Guerra Civil y el franquismo que ha tenido lugar, este domingo, en la entrada principal del Cementerio de Pamplona. El acto, en el que han intervenido también la secretaria de Memoria Histórica de Juventudes Socialistas de España, Camino Orejas, y el secretario general de Juventudes Socialistas de Navarra (JSN), Carlos Mena; ha finalizado con una entrega de flores en el Panteón Republicano del cementerio de Pamplona, una jota y un poema.

También han participado representantes del PSN entre ellos su presidente, Fabricio Potestad, el diputado Jesús Mari Fernández, o el parlamentario Guzmán Garmendi; así como el presidente de la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra (AFFNA-36), Jokin de Carlos.

En su intervención, María Chivite ha recordado a las personas "que fueron víctimas del franquismo por defender unas palabras, unos ideales y la libertad; el coste de sus reivindicaciones fue su propia vida". Ha alabado su "valentía porque han sido el ejemplo y el referente para muchos socialistas".

"Recuperar la memoria histórica forma parte del ADN del PSOE porque es de justicia, porque se trata de defender a quienes fueron represaliados por el franquismo, que fueron relegados al ostracismo y que se encuentran muchos de ellos todavía en cunetas o en fosas comunes que todavía no hemos podido descubrir", ha manifestado.

Por su parte, el secretario de Juventudes Socialistas de Navarra (JSN), Carlos Mena, ha recordado a los casi 90 militantes de JSN fusilados durante la dictadura franquista "a los cuales les cohartaron su futuro por la simple diferencia de pensamiento".

"No tuvieron rubor ni miramientos, el progreso molestaba y las personas con ideas progresistas eran un peligro para quienes controlaban la sociedad caciquil de entonces, por lo que había que arrebatarles la vida para que no pudieran construir ese ansiado futuro mejor", ha lamentado.

Finalmente, la secretaria de Memoria Histórica de Juventudes Socialistas de España, Camino Orejas, ha llamado a la juventud a "luchar por que nadie se quede en una cuneta o una fosa sin nombre". "Es vital que la juventud se involucre para que a batalla por la memoria no caduque", ha insistido.

"No podemos esperar más, han sido muchos años los que hemos permanecido callados, en los que fuimos demasiado prudentes y quizás demasiado generosos haciendo un pacto que no ha sido de olvido pero sí ha sido de silencio porque muchos creyeron que era mejor callar, enterrar, apartar esta parte de la historia para avanzar en democracia", ha continuado.

"No se dieron cuenta de que no se puede cerrar una herida si previamente no se cura. Pasamos por alto que los que defendieron lo contrario si fueron homenajeados, reconocidos y reparados", ha remarcado.