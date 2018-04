Lambán sobre Puigdemont: "Con personas situadas en la ilegalidad más absoluta el Estado no podrá negociar jamás"

8/04/2018 - 14:41

El secretario general de los socialistas aragoneses, Javier Lambán, ha afirmado que "con personas situadas en la ilegalidad más absoluta el Estado no podrá negociar jamás". Así se ha referido este domingo a las declaraciones del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, quien considera necesario que el Gobierno de España cambie de actitud.

"Con personas situadas en la ilegalidad más absoluta, que no respetan el Estado de Derecho, que no respetan la Constitución, que en este momento están acusados de varios delitos, el Estado no podrá negociar jamás", ha aseverado en declaraciones a los medios de comunicación en Ayerbe, con motivo de su participación en la Fiesta de la Rosa del PSOE Altoaragonés.

Sobre la situación de Cataluña, Lambán ha remarcado que es "una batalla" que ganará el Estado de Derecho, siempre y cuando "en España se empiece a reaccionar como se debe reaccionar".

"No puede ser que Madrid siga en esa especie de política de apaciguamiento con Cataluña, no puede ser que se trate de solucionar el problema de Cataluña a base de continúas cesiones que, poco a poco, van cuarteando al país y van poniendo en riesgo la propia unidad y la propia cohesión del país".

Por ello, ha opinado que desde Madrid la política española debe empezar a reaccionar con "seriedad" en Cataluña, debe "implantar el Estado de Derecho, cueste lo que cueste". Ha agregado que si se quiere que Cataluña siga formando parte de España el Estado tiene que tener en Cataluña "la misma presencia que en todas las comunidades autónomas".