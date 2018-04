Convención pp. rajoy carga contra los "inexpertos lenguaraces" de cs que prometen "todo gratis" porque no gobiernan

8/04/2018 - 14:12

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se despachó este domingo con dureza contra Ciudadanos hasta el punto de definir a sus dirigentes como "inexpertos lenguaraces" que prometen "todo gratis" porque no han gobernado nunca y deciden su posicionamientos políticos en función de sus intereses partidistas aunque vayan en detrimento de España. Frente a ellos, vendió al PP como el único capaz de aportar "certezas" a España por su bagaje a la hora de gestionar y resolver la crisis económica.

Rajoy aprovechó el cierre de la Convención Nacional que los populares han celebrado en Sevilla este fin de semana para pedir a los españoles que tengan en cuenta cuando se enfrenten a las urnas que los partidos de la oposición son "una apuesta" mientras que el Partido Popular es sinónimo de "certeza".

"Nadie puede ofrecer a los españoles lo que nosotros", fue el principal mensaje que Rajoy quiso colocar como broche final del cónclave popular, y para defenderlo adujo que su partido cuenta con más "experiencia, resultados y proyecto de futuro" que el resto de formaciones políticas.

Rajoy llegó a decir que los demás tan solo ofrecen "una gran incertidumbre adornada con peroratas huecas, golpes de 'tuit' o promesas lisonjeras". "Lo cierto es que el alcalde del pueblo más humilde de la sierra de Grazalema tiene más experiencia de Gobierno", afirmó en alusión a Ciudadanos, a cuyos dirigentes tachó de "inexpertos lenguaraces".

OFRECEN "TODO GRATIS" PORQUE NO GOBIERNAN

El presidente contrapuso el modelo del PP, un partido de gobierno que es "útil" a los españoles por su "sensatez, moderación y eficacia", con el de quienes prometen "todo gratis, sin compromiso y sin responsabilidad" porque no han gobernado "jamas".

Criticó que con "un ademán digan que resuelven las pensiones, con un gesto el desempleo y con una palmada el déficit" y luego "a vivir que son dos días". "Esto es lo que hay", advirtió Rajoy, antes de pasar revista a las que considera que son las incoherencias de Cs, su socio de investidura. "Ponen un precio en Andalucía para mantener el Gobierno autonómico y otro mucho más alto para sostenerlo en el Congreso", se quejó el líder del PP.

Todo esto le llevó a argüir que "no tienen ni idea de España" y precisamente por esta razón escudriñan y buscan fuera "las recetas que se supone que necesitamos", como las primarias de Estados Unidos, el contrato laboral de Dinamarca o la ley electoral de Nueva Zelanda. Y lo hacen, se burló Rajoy, "como quien compra imanes para decorar un frigorífico".

VENCER A LA DEMAGOGIA

En todo caso, vaticinó que "la realidad de los hechos ganará a la demagogia" en las próximas elecciones. "Nuestro mensaje es muy sencillo y consiste en decir la verdad", indicó.

En palabras de Rajoy, la "gran pregunta" que hay que hacer a los españoles es "si prefieren que sigamos avanzando o prefieren retroceder". "Votar no es lo mismo que opinar y gobernar es algo más exigente que sembrar ocurrencias y algo más complicado que meter un gol desde el sofá", avisó.

Aunque su discurso estuvo trufado de dardos contra Cs, consideró que "hay otros que son peores", señalando a Podemos, porque "prefieren picotear en Irán o en Venezuela". También le llegó al turno a los socialistas, que –según Rajoy– "se dividen contando cuántas naciones hay en España" mientras el PP "mejora la gran nación que tenemos".

"Los irresponsables son los que solo fabrican crisis, paro y decepción", continuó el presidente del Gobierno, para a renglón seguido decir que "algunos no conocen ni la historia más reciente de nuestro país" aunque se presentan como constitucionalistas.

Igualmente, reprochó a los socialistas que digan "una cosa en Extremadura y otra diferente en Cataluña". "Nosotros no somos intransigentes", sostuvo, con el objetivo de evidenciar que siempre hay al menos "dos puntos de vista" y es positivo "entender la posición de los demás" para llegar a entendimientos.

"Nosotros rechazamos el sectarismo, el 'no es no', el sí porque sí, pero también el 'hoy sí, mañana no, pasado ya se verá', y según sople el viento", dijo Rajoy para ejemplificar que "hay de todo en la vida de la política española".

