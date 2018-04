Más de 20.000 personas participan en la Medio Maratón de Madrid

8/04/2018 - 15:30

Más de 20.000 personas se han citado en la mañana de este domingo para participar en una de las pruebas más multitudinarias del atletismo español, el XVIII Movistar Medio Maratón de Madrid, organizado por la Agrupación Deportiva Marathon.

MADRID, 8 (EUROPA PRESS)

Entre los participantes se encontraba el fondista español, Chema Martínez, que ha reconocido en declaraciones a Europa Press Televisión que "salir con toda la marea, intentando adelantar a la gente y recuperar posiciones ha sido tremendo, duro e increíble".

Además, ha valorado positivamente la confluencia de familias y atletas de élite. "Las carreras se hacen grandes por la gente que corre, por quienes animan desde fuera y, por supuesto, por los corredores profesionales. Es la fiesta del deporte y al final ganamos todos", ha defendido.

En la carrera han participado otros atletas de la talla de la corredora Azucena Díaz, quien se ha mostrado "encantada de haber estado peleando con un grupo de africanas y de haber podido incluso vencer a alguna de ellas". Por su parte, el deportista Javi Gómez Noya, ha corrido en el Medio Maratón por primera vez y ha reconocido que le ha parecido "un circuito muy duro".

La convocatoria incluía la carrera ProFuturo, la versión de la Media Maratón de cinco kilómetros cuyo objetivo es concienciar sobre la importancia de acabar con las brechas educativa y digital en las zonas más vulnerables del mundo, según la convocatoria.

A la carrera también han asistido la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, quien ha reconocido que le hubiese gustado participar. "Este año no me ha dado tiempo a preparármela pero probablemente me apunte el año que viene", ha señalado. Además, ha calificado la maratón de "doblemente bonita" por la causa solidaria que contiene.