El impulso de la agenda feminista, a debate este martes en el Parlament

8/04/2018 - 17:02

El Parlament votará este martes, en un pleno que está previsto para las 09.30 horas, una Proposición No de Ley (PNL) presentada conjuntamente por los Grupos Parlamentarios Socialista, Podemos, MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca para impulsar medidas a favor de la igualdad de género.

PALMA DE MALLORCA, 8 (EUROPA PRESS)

LA PNL exige al Gobierno central que dote de presupuesto al Pacto contra la Violencia de Género y que traslade a las CCAA el dinero correspondiente para reforzar su prevención entre la juventud, así como para atender mejor a las víctimas y a los niños.

Del mismo modo, el escrito insta al Ejecutivo central a aprobar leyes de igualdad retributiva y laboral que garanticen la igualdad de oportunidades con el fin de reducir la brecha salarial y otras discriminaciones laborales por razones de género.

También pide que se continúe con la planificación y desarrollo de actuaciones de la inspección de trabajo, poniendo especial énfasis en la comprobación de convenios para evitar discriminaciones, al igual que en la prevención de riesgos desde la perspectiva de género, especialmente durante el embarazo.

En la misma línea, el documento busca impulsar el desarrollo de las buenas prácticas entre las empresas de Baleares en relación a la convocatoria de ayudas para planes de igualdad, a la vez que exige el traspaso de competencias en materia de políticas de género a los Consells Insulares.

Durante la ronda de preguntas, la presidenta del Govern, Francina Armengol, deberá responder a la diputada del Grupo Parlamentario Mixto, María Consuelo Huertas i Calatayud, quien preguntará sobre las medidas que piensa adoptar el Ejecutivo balear en relación al jefe del Servicio Asistencial de la Gerencia del Servicio de Urgencias 061 adscrito a IBSalut.

El portavoz de El PI, Jaume Font, preguntará sobre si el Govern cree que el proyecto de presupuestos del Estado satisfará las necesidades de los ciudadanos de Baleares.

En la misma línea, el portavoz de Podemos, Alberto Jarabo, preguntará sobre la valoración de la presidenta sobre los presupuestos generales del Estado presentados por el Ejecutivo central.

Asimismo, la portavoz del PP, Margalida Prohens, intervendrá cuestionando sobre las posibilidades de ocupación e inclusión social como prioridades del Govern.

OTRAS CUESTIONES

Otras cuestiones que deberán responder los consellers del Govern están relacionadas con la conectividad de los ciudadanos del resto de islas que se desplazan dentro de Palma en transporte público, los problemas relativos a la vivienda o la venta ambulante ilegal, entre otros.

En la segunda parte del Pleno, el Grupo Parlamentario Popular solicitará la comparecencia de un miembro del Govern ante el Pleno de la Cámara para rendir cuentas sobre la PNL número 6607/16, relativa a la lucha contra la enfermedad celiaca y otras intolerancias alimenticias.

Posteriormente, el PP presentará una moción sobre la política del Govern en relación a la Fundación Instituto Socioeducativo S'Estel.

Finalmente, la Cámara balear votará la Proposición No de Ley (PNL) mencionada anteriormente, así como otra presentada por el Grupo Parlamentario Socialista relativa al pacto de salarios y rentas.