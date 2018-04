Plataforma reclama a Fomento que concrete la fecha de puesta en servicio del 'Metrotrén'

La Plataforma Metrotrén ¡ya! ha instado este domingo a Renfe y al Ministerio de Fomento a que "concreten la fecha de la puesta en servicio" del 'Metrotrén'.

Así lo indica la plataforma en un comunicado en el que lamenta que no hay "noticias del motivo por el que no se haya firmado el contrato para ello tras pasarse el primer trimestre del año en el que supuestamente iba a ser una realidad".

Por otro lado, y al hilo de "la publicación del informe de Ineco encargado por el Ministerio de Fomento sobre la no conveniencia de implantar el Cercanías Palma del Río-Villa del Río", desde la plataforma han querido mostrar su "apoyo a dar una solución viable a dicho eje ferroviario".

El colectivo reitera la necesidad, a su juicio, de que "el 'Metrotrén' llegue a Almodóvar del Río, pues daría servicio sin requerir de más medios ni afectar a las frecuencias requeridas para el Campus de Rabanales", y propone "como alternativa" que el tren de Media Distancia Jaén-Córdoba-Sevilla tenga "al menos una parada más en la provincia de Córdoba, pudiendo ser en Montoro o en El Carpio".

Estas alternativas propuestas "no suponen que descartemos el Cercanías Palma del Río-Villa del Río, pues, a pesar de lo expuesto por dicho informe, pensamos que se puede ir implementando progresivamente con soluciones imaginativas que no supongan un gran coste de explotación", aclara la plataforma, que concluye manifestando que "el tren de Cercanías o de Media Distancia no se puede ni debe medir sólo en función de su rentabilidad económica, sino también por su rentabilidad social".