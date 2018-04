Millán (Cs) critica "el abandono creciente" en el distrito Macarena

8/04/2018 - 17:17

El portavoz de Ciudadanos (Cs) en el Ayuntamiento de Sevilla, Javier Millán, ha criticado este domingo "el abandono creciente en todo el distrito Macarena" de la capital hispalense.

SEVILLA, 8 (EUROPA PRESS)

Millán, que se ha reunido con miembros de la Intercomunidad de Edificios La Paz y de la Asociación de Vecinos Guadalquivir, del distrito Macarena, ha asegurado en un comunicado que ha podido comprobar "una constante en la ciudad, que es la dejadez y falta de atención de un gobierno que no escucha a los vecinos ni da respuesta a las más básicas reclamaciones".

En su visita a la barriada de La Paz, el portavoz de Ciudadanos se ha encontrado "con problemas que deberían ser resueltos por un gobierno que se preocupara por sus vecinos", como "la presencia de ratas, problemas de accesibilidad en las aceras y pasos de cebra que dificultan la movilidad, especialmente de las personas mayores, o una alarmante falta de mantenimiento", con ejemplos como el de "una valla rota por un camión que supone un claro peligro, mientras los vecinos siguen esperando sin que le den arreglo".

Así, Millán ha explicado que "lo único que se evidencia en toda Sevilla es que los distritos no funcionan, ni siquiera responden a los vecinos en muchas ocasiones", y que "se acumulan las quejas y reclamaciones a las que los socialistas no dan solución", algo que considera "una muestra más de un gobierno superado e incapaz", al que ha finalizado reclamando que "se ponga a trabajar para dar respuesta a los vecinos de la barriada de La Paz y de toda la Macarena, y poner fin a un abandono creciente que no merecen los sevillanos".