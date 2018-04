Homenaje en Ferrol al cámara José Couso en el decimoquinto aniversario de su muerte durante la invasión de Irak

8/04/2018 - 17:39

Un tío del fallecido asegura que tienen "la razón y la verdad de su parte" y buscarán la justicia "en donde sea"

FERROL, 8 (EUROPA PRESS)

Alrededor de medio centenar de personas se han concentrado de este domingo, desde las 12,00 horas, en la Plaza de la Paz-José Couso de Ferrol, para recordar al cámara ferrolano de Tele 5 en el decimoquinto aniversario su muerte, cuando se encontraba cubriendo para la cadena de televisión estatal la invasión de Irak en Bagdad.

Couso había fallecido como consecuencia de los disparos de un tanque norteamericano contra el Hotel Palestine, en donde se alojaban representantes de medios de comunicación internacionales.

El acto ha consistido en una ofrenda floral en la que se han dado cita algunos de los familiares de Couso en la ciudad naval, entre los que se encontraban tres de sus tíos, así como representantes políticos como la diputada nacional de En Marea, Yolanda Díaz, o el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez (FeC).

CONTINUACIÓN CON LA LUCHA

Antes de colocar un ramo de rosas rojas ante la placa que lleva el nombre de Couso, uno de sus tíos, Kiko Permuy, ha leído en nombre de la familia de Ferrol un manifiesto en el que ha asegurado que serán "tenaces" y que buscarán la justicia "en donde sea".

"A pesar de la reforma del Código Penal sobre la jurisdicción universal en marzo del año 2014 por parte del Partido Popular, que restringe drásticamente la capacidad de los jueces españoles de perseguir delitos fuera de su territorio, que ha motivado que el juez Pedraz se vea obligado al archivo de la causa, la familia Couso Permuy somos tenaces y no nos dejamos amedrentar por las adversidades", porque "tenemos la razón y la verdad de nuestra parte, y la justicia la buscaremos en donde sea". Ha finalizado su intervención proclamando "José Couso, crimen de guerra, investigación y justicia".

Kiko Permuy ha realizado un relatorio de cómo se habían desarrollado los acontecimientos en Irak y cómo la familia seguía con inquietud las noticias que llegaban a través de los medios de comunicación de este conflicto. "Escuchábamos por la radio las noticias y mi miedo crecía por momentos, ya que los yanquis estaban tomando Bagdad y silenciando a la prensa árabe", aseguró.

Ha rechazado las acusaciones que han recibido de "politizar el caso" replicando que lo que han hecho es contar la verdad, porque "lo más duro es ver como una víctima española es olvidada hasta por la Fiscalía de su país", y que lo único que buscan los familiares de José Couso es "reclamar justicia", acusando tanto al PP como al PSOE de adoptar la misma actitud tras esta muerte.

LEY DE JURISDICCIÓN UNIVERSAL

Al homenaje y acto de recuerdo a José Couso también ha asistido la diputada nacional de En Marea, Yolanda Díaz, que ha asegurado que en el Congreso de los Diputados este caso está "en trámite de debate de la propuesta de modificación de la Ley de jurisdicción universal, en donde tan solo el PP ha presentado una enmienda a su totalidad y que fue rechazada, pero dicho cambio está paralizado por el fraude que está empleando el Partido Popular en lo que tiene que ver con este trámite".

La ferrolana Yolanda Díaz ha añadido que "la ciudadanía no se merece una legislación que vulnere la internacional y además que impida el esclarecimiento de delitos semejantes a los que estamos en estos casos enjuiciando".

RECLAMACIÓN DEL ALCALDE

Por su parte, el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez (Ferrol en Común), ha reclamado "investigación y justicia para un vecino de Ferrol" y ha asegurado que "es lamentable que todavía a día de hoy, quince años después, la familia no pueda descansar con la conciencia tranquila de que se hizo justicia y en donde se demuestra que la separación de poderes en este país está sufriendo una regresión importante, cuando el legislativo cambia las leyes para que la Audiencia Nacional (AN) no pueda investigar un crimen de guerra, con la participación también de España en aquel ínfimo y mísero pacto de la Azores".

"Seguiremos aquí año tras años hasta que nuestro vecino José Couso pueda tener justicia y la familia se vea compensada por unos militares, que con toda la intención, atacaron a unos periodistas en un hotel durante una guerra infame", ha sentenciado.