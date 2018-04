El control biológico de la podredumbre de la fruta, tesis Cátedra Agrobank de la UdL

9/04/2018 - 13:08

La investigación de la valenciana Amparo Gotor ha permitido al IRTA desarrollar dos productos biológicos

La investigación de la valenciana Amparo Gotor ha permitido al IRTA desarrollar dos productos biológicos

LLEIDA, 9 (EUROPA PRESS)

Una tesis de la Universitat de Lleida (UdL) sobre control biológico de la podredumbre marrón causada por el moho filamentoso Monilinia spp. en la postcosecha de la fruta de hueso es la ganadora del premio de la cátedra AgroBank Calidad e Innovación en el Sector Agroalimentario de la UdL a la mejor tesis doctoral en el ámbito agroalimentario, dotado con 3.000 euros.

La valenciana Amparo Gotor Vila es la autora de este trabajo que ha permitido al Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentarias (Irta) desarrollar dos productos biológicos para combatir esta enfermedad, que puede ocasionar la pérdida de hasta el 80% de la producción, en melocotón, nectarina y cereza, ha informado este lunes en un comunicado la UdL.

El jurado ha elegido la tesis, titulada 'New advances in the control of brown rot in stone fruit using the biocontrol agent Bacillus amyloliquefaciens CPA-8' entre un total de 77 propuestas llegadas desde 13 comunidades autónomas españolas.

Gotor ha trabajado con una cepa de esta bacteria (bacillus amyloliquefaciens) para luchar contra el hongo que más afecta a los cultivos de fruta de hueso en Europa y que hasta ahora sólo se trataba con fungicidas y la efectividad ha sido validada en campos de cereza, melocotón y nectarina.

Los microorganismos que actúan como agentes de biocontrol se han convertido en una alternativa frente a la limitación de productos autorizados en Europa para su uso en postcosecha, la búsqueda de prácticas agrícolas más sostenibles, el incremento de la producción ecológica y la necesidad de prevenir la aparición de cepas resistentes a fungicidas.

Amparo Gotor ha realizado su tesis doctoral bajo la dirección de los investigadores del Irta Neus Teixidó y Josep Usall, y la tutorización académica de la catedrática de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria (Etsea) de la UdL Inmaculada Viñas, obteniendo una calificación de sobresaliente cum laude.