Barcelona impulsa una estrategia contra las desigualdades con 700 entidades y grupos municipales

9/04/2018 - 13:17

Colau quiere que en 10 años Barcelona sea más justa, habitable, acogedora, feminista y saludable

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Barcelona ha impulsado la Estrategia de Inclusión y Reducción de las Desigualdades 2017-2027 con 700 entidades que forman parte del Acuerdo Ciudadano por una Barcelona Inclusiva y los grupos municipales, que ha presentado este lunes la alcaldesa, Ada Colau, ante representantes de entidades.

La estrategia incluye 12 hitos medibles que guiarán la acción de todos los actores que trabajan en la ciudad en el ámbito de derechos sociales en los próximos años, diseñados tras una diagnosis que ha identificado la vivienda, la lucha contra la pobreza y los cuidados como los grandes retos a nivel social que deberá afrontar la ciudad en el futuro inmediato.

Pretende reducir en 2027 uno de cada tres hogares que destinan más del 40% de sus ingresos a gastos de vivienda; bajar un 10% la distancia de renta entre los cinco barrios de mayor y menor renta familiar disponible por cápita; reducir la tasa de pobreza laboral por debajo del 7%, y disminuir a la mitad la tasa de privación material severa de toda la población, especialmente de los niños.

También quiere reducir en un 60% las personas que no pueden mantener su hogar a una temperatura adecuada; reducir en nueve puntos porcentuales la diferencia de éxito escolar entre distritos; garantizar que nadie deba ocuparse en solitario de una persona dependiente, y reducir un 20% las personas que no tienen a nadie con quien hablar de sus problemas.

Aboga por aumentar la esperanza de vida y reducir a la mitad la diferencia entre barrios; reducir un 25% el sufrimiento psicológico de la población y la mitad la diferencia por género y distritos; aumentar un 50% los discapacitados en programas de autonomía personal, y reducir hasta el 10% las personas que han sufrido un conflicto o problema de convivencia en su barrio.

SISTEMA ECONÓMICO "INJUSTO"

La alcaldesa ha dicho que esta estrategia responde al "fracaso" de que, pese a la evolución y los avances, la especie humana no haya logrado todavía garantizar los derechos humanos y el respeto a la vida, y ha criticado que la crisis ha reflejado un sistema económico que ve profundamente injusto, desigual y mal organizado.

Este sistema logra que "gente sea escandalosa y pornográficamente rica a costa de empobrecer a la otra parte del planeta", según Colau, que ha dicho que la falta de presupuesto o competencias de los ayuntamientos no deben ser excusa para no combatir las desigualdades, motivo por el que se ha promovido esta estrategia, que no debe ser de un gobierno municipal, sino de ciudad.

Colau, que ha lamentado y expresado su rabia por el asesinato de una mujer en Blanes (Girona) a manos de su expareja, ha sostenido que la Barcelona de 2027 debe ser mucho más justa que la actual, habitable, acogedora, feminista, saludable, sostenible, con los cuidados en el centro de las políticas y en la que todos los ciudadanos tengan derecho a la vivienda "sin riesgo de ser expulsados porque un fondo buitre haya venido a especular".

La teniente de alcalde Laia Ortiz ha destacado que esta estrategia "no es una declaración de intenciones", sino que incluye 900 proyectos y acciones concretas para alcanzar los objetivos, algunos de los cuales ya están en funcionamiento, mientras que otros deben ponerse en marcha.

ENTIDADES

La presidenta de la Taula del Tercer Sector, Francina Alsina, ha dicho que se cronifican situaciones de pobreza y desigualdad, algo que ha ejemplificado con el hecho de que la renta del barrio más rico --Pedralbes-- multiplica por siete el del más pobre --Ciutat Merdiana-- y que el paro registrado en Nou Barris triplica el de Sarrià-Sant Gervasi.

Desde el Consell Municipal de Benestar Social, Teresa Crespo ha pedido superar la "acción paliativa de ayuda a los pobres" y promover acciones que ataquen las causas, promoviendo un nuevo modelo de ciudad en el que los derechos sociales estén reconocidos y la ciudadanía pueda participar.

GRUPOS MUNICIPALES

La edil del PDeCAT Maite Fandos ha dicho que este es el momento de dar un paso más para evitar una ciudad a dos velocidades con desigualdades, y ha añadido sobre los líderes soberanistas presos, entre ellos el exportavoz de su grupo y exconseller, Joaquim Forn: "Si queremos una ciudad justa tenemos que pedir la libertad de los presos".

Marilén Barceló (Cs) ha pedido garantizar la igualdad de oportunidades en cada barrio de la ciudad, mientras que la republicana Montserrat Benedí ha dicho que la situación actual está marcada por las desigualdades crecientes y por una minoría privilegiada que ha aprovechado la crisis para enriquecerse.

La socialista Carmen Andrés ha sostenido que estos hitos son posibles y asumibles y que deben alcanzarse, tras lo que Àngels Esteller (PP) ha pedido trabajar conjuntamente para reducir las desigualdades y Maria Rovira (CUP) ha sostenido que cualquier política transformadora debe pasar por señalar un "sistema capitalista, patriarcal y colonial que pone la acumulación de beneficios de unos pocos" por delante de la defensa de la vida.