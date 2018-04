CCOO-A valora la inclusión de la Ley de Participación Institucional y Diálogo Social en el cuadro normativo para 2018

9/04/2018 - 13:34

El sindicato CCOO en Andalucía ha valorado este lunes que el Consejo de Gobierno haya incluido en el Plan Normativo para 2018 "algunas normas con un alto calado social como los proyectos de leyes de justicia juvenil, o medidas contra la trata y protección sexual de mujeres y menores en Andalucía".

SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)

CCOO ha valorado especialmente, en una nota, la inclusión en dicho cuadro normativo del 'Proyecto de Ley de Participación Institucional y Diálogo Social', norma reclamada históricamente por el sindicato. "Reivindicamos participar en el diseño de las políticas públicas porque afectan a nuestras vidas y porque la participación de los actores económicos y sociales dota a las normas de mayor eficiencia y eficacia".

La central sindical ha recordado que "esta Ley vendría a desarrollar un mandato recogido en nuestro Estatuto de Autonomía, concretamente el artículo 26.2" a la vez que ha recordado que "permitiría avanzar tanto en construcción democrática como en transparencia".

En ese sentido, el sindicato ha considerado que es necesario fijar un calendario cierto "para que esta norma vea la luz lo antes posible, y nos equiparemos a la mayoría de las comunidades autónomas que ya disponen de una Ley de Participación Institucional". CCOO ha pedido asimismo un marco de desarrollo "claro y transparente, para garantizar la participación de los trabajadores y trabajadoras a través de sus organizaciones más representativas, más aún cuando nuestra comunidad es pionera y tiene una larga trayectoria en el diálogo social yparticipación".

La central ha demandado que esta norma no quede sin desarrollo normativo "como ha ocurrido con otras que aún fijadas en el plan normativo de 2017, no vieron la luz". De ese modo, ha considerado "clave" que junto a ella se impulsen aquellas imprescindibles para el desarrollo económico y social de nuestra Comunidad, "normas del calado de la Ley de Agricultura y Ganadería, ampliamente reclamada por el sindicato, la Ley de Promoción de la Igualdad de Género, la Ley de Juventud, la Ley de Prevención y Protección integral contra la violencia de género, o la futurible Ley de movilidad sostenible que no han visto la luz, así como la aprobación de muchas aún pendientes como la Ley de Formación Profesional".