La Oficina de Drets Lingüístics recibe cinco reclamaciones por vulneración de derechos

9/04/2018 - 13:44

Trenzano: "El PP tiene una clara política de contraplanificación lingüística, no quiere que avance otra lengua que no sea el castellano"

Trenzano: "El PP tiene una clara política de contraplanificación lingüística, no quiere que avance otra lengua que no sea el castellano"

VALÈNCIA, 9 (EUROPA PRESS)

La Oficina de Drets Lingüístics puesta en marcha por la Generalitat Valenciana en 2017 ha recibido hasta el momento un total de cinco reclamaciones y una sugerencia relacionadas con la vulneración de derechos.

Así lo ha avanzado en una entrevista con Europa Press el director general de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, Rubén Trenzano, quien ha remarcado la labor de "mediación y nunca sancionadora" de este organismo.

El director general ha señalado que hasta ahora la oficina ha registrado "solo cinco reclamaciones y una sugerencia por vulneración de derechos lingüísticos", mayoritariamente referidas a organismos de carácter público.

Ante estas quejas, ha explicado, la actuación consiste en ponerse en contacto con los implicados y elaborar un informe que se envía a la parte reclamante. Trenzano ha emplazado a conocer todos los detalles más adelante, ya que la oficina presentará una memoria anual que hará llegar a Les Corts Valencianes y otras instituciones.

Además, ha adelantado que está previsto llevar a cabo una presentación oficial de la Oficina de Drets Lingüístics con una jornada de formación para los ayuntamientos.

Trenzano ha defendido que "uno de los objetivos de legislatura del Gobierno del Botànic es desplegar la Llei d'Ús i Ensenyament del Valencià (LUEV), aprobada hace 34 años, pero que durante la época del PP no desarrolló ningún tipo de normativa que emanara de ella".

"Por eso --ha continuado--, frente a estos veinte años de inactividad, hemos hecho un nuevo decreto de la Junta Qualificadora de Coneixements del València, un decreto de usos administrativos y hemos creado la estructura de un órgano que nace para velar por que nadie sea discriminado". "Tenemos que garantizar los derechos, que nadie sea discriminado ni por sexo, ni por raza, religión o lengua, es una cuestión de responsabilidad", ha aseverado.

Preguntado por las críticas recibidas por la oficina desde el Partido Popular --que la ha recurrido--, Trenzano ha criticado que a los 'populares' "todo lo que este Consell hace por proteger el artículo 3 de la Constitución Española, que dice que 'la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección', no le interesa".

"MANIPULACIÓN DEL CONTENIDO"

"El PP tiene una clara política de contraplanificación lingüística, no quiere que avance ninguna otra lengua que no sea el castellano", ha afeado el director general, que ha insistido en que el PP "hace una lectura de la oficina completamente política e interesada, manipulando su contenido", porque el organismo "no tiene capacidad de sancionar".

"Ni este gobierno quiere que nadie sea sancionado por razón de lengua; nosotros creemos que las lenguas están para construir puentes entre las personas, nunca para ser elemento de conflicto", ha sentenciado

En esta línea, el responsable de política educativa de la Conselleria de Educación ha hecho notar que la oficina es "una estructura que nace para asegurar los derechos lingüísticos de todos los valencianos". Por tanto, ha apostillado, "no es una oficina del valenciano, sino de las lenguas cooficiales, lo que pasa es que es cierto que asistimos a una mayor vulneración de los derechos de las personas que hablan valenciano que de las que hablan en castellano".