Cifuentes. el psoe celebra que cs pida la dimisión de cifuentes, pero le invita a "abrir un nuevo tiempo" apoyando la moción de censura

9/04/2018 - 13:59

El PSOE celebró este lunes que Ciudadanos haya dado el paso de pedir la dimisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, pero invitó al partido que lidera Albert Rivera a que dé el paso de "abrir un nuevo tiempo" en Madrid apoyando la moción de censura presentada por los socialistas.

El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, que se enteró de la exigencia de Cs en el transcurso de la rueda de prensa que estaba celebrando, afirmó que Ciudadanos es "bastante experto" en "aparentar que todo cambia para que nada cambie", por lo que animó a Rivera a que ya que toma la decisión de solicitar la dimisión de Cifuentes, asuma "todas las consecuencias".

"Ya que toma esa decisión Rivera, que la tome con todas las consecuencias y abra un nuevo tiempo en la Comunidad de Madrid. Está en su mano, se necesita un solo diputado o diputada, nosotros desde luego mantenemos la moción de censura y ahí se sustanciará si Ciudadanos quiere o no esa regeneración", dijo Sánchez en su reto a CS para que apueste por el cambio en el Gobierno regional.

Desde la dirección socialista aseguran que mantendrán la moción de censura hasta el final, y, conscientes de que decaerá en el momento en que Cifuentes dimita, adelantan que el PSOE votará en contra de cualquier candidato del PP –tiene que ser diputado en la Asamblea- que se puede presentar a una sesión de investidura.

Sánchez manifestó que la presidenta de la Comunidad de Madrid "no puede decir la verdad porque la verdad le costaría el cargo", y agregó que "Cifuentes vive instalada en la mentira y de ahí que tenga el respaldo del señor Rajoy". Además, aseguró que "el PSOE no convenció a Cifuentes de cursar ese máster", ante las informaciones que vinculan a los socialistas con las fuentes periodísticas que han destapado este caso.

Así lo trasladó en una rueda de prensa que ofreció junto al líder del PSOE en Madrid, José Manuel Franco, tras una reunión conjunta de miembros de las ejecutivas del PSOE regional y federal.

Por su parte, Franco dejó claro que el PSOE no cejará en su empeño de apartar al PP de la Comunidad de Madrid, porque esta moción "por la dignidad" "no va contra Cifuentes en particular", ya que éste tema del máster "es un caso más en el sumatorio de casos de corrupción del PP de Madrid".

Tras apuntar que es "perfectamente compatible" el desarrollo de una comisión parlamentaria de investigación sobre este caso y la moción, el PSOE trasladó a Ciudadanos que su iniciativa "no soluciona nada" y que no es más que una "cortina de humo que beneficia a PP y a CS".

El líder del PS0E madrileño insistió en que no les vale la salida de que Cifuentes se aparte y otro diputado del PP ostente la Presidencia y considera que "nadie de los que apoyan o jalean a Cifuentes deba ser presidente".

En este sentido, alertó de que estarán "vigilantes" ante los pasos que dé Ciudadanos, porque consideran que sólo con un cambio de persona "no hemos hecho nada en términos de transparencia" y animó a la formación que encabeza Ignacio Aguado en Madrid a "cambiar un gobierno desgastado por la comisión por uno decente", que lideraría el portavoz del PSOE en el Asamblea, Ángel Gabilondo.

