El PSC ve "una pérdida de tiempo" intentar investir a Jordi Sànchez

9/04/2018 - 14:24

Illa considera que formar un Govern "resolvería la situación", también la judicial

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

El secretario de Organización del PSC, Salvador Illa, ha afirmado este lunes que ve "una pérdida de tiempo" el intento de investidura del expresidente de la ANC, Jordi Sànchez, porque considera que no está en condiciones de poder desarrollar en plenitud el cargo de presidente de la Generalitat.

"Él tiene que dedicar una parte de su tiempo a resolver sus asuntos judiciales y esto, desde nuestro punto de vista, no lo hace un candidato apto para ser investido", ha dicho al ser preguntado por este asunto en una atención a los medios, tras un homenaje a la que fue concejal, diputada y ministra socialista Carme Chacón, en el primer aniversario de su fallecimiento repentino, a los 46 años.

Sobre la posibilidad de que se invista al expresidente Carles Puigdemont, ha dicho que ya se verá cómo queda su situación procesal, pero actualmente Puigdemont tampoco es para él un candidato óptimo: "Es una persona que se ha ido de Catalunya, no ha querido hacer frente a sus responsabilidades", ha dicho, y ha recordado que está en Alemania, haciendo frente a una euroorden.

Ha insistido en "la necesidad de que en Catalunya haya lo antes posible un Govern, que afronte los problemas de los catalanes", ya que hace más de tres meses desde las elecciones autonómicas, y ha opinado que no hay una mayoría social favorable a la independencia en Catalunya, aunque sí que la hay de diputados independentistas en el Parlament, y esto les habilita para formar un Govern, pero respetando el marco legal, ha dicho.

Sobre la decisión del tribunal alemán que dejó en libertad a Puigdemont, y si el hecho de que no viera delito de rebelión tendría que replantear la situación procesal, ha dicho: "A criterio de los socialistas catalanes, la prisión preventiva nos parece desproporcionada, pero hemos acatado y respetado, y así lo seguiremos haciendo, todas las decisiones judiciales", sean españolas o del extranjero.

"VIOLENCIA"

Ha dicho que la decisión del tribunal alemán estipula que ha habido violencia, pero no en grado suficiente, y que Puigdemont "tiene una responsabilidad también en esta violencia, y que en España no se persigue a nadie por sus ideas políticas, y por lo tanto no hay presos políticos", por lo que ha dicho que conviene valorar la decisión en su integridad, incluyendo estas cuestiones.

Preguntado por declaraciones del expresidente del Gobierno Felipe González, que comparó a Puigdemont con el capitán que huyó del barco 'Costa Concordia', Illa ha dicho que "la mejor forma de resolver las cosas pasa por que haya en Catalunya un Govern", lo que cree que probablemente también contribuiría a resolver la situación judicial.

También se ha mostrado favorable a que en Catalunya hay que hacer política "mediante el diálogo, la negociación y el pacto", pero dentro de la Constitución y el Estatut, y ha dicho que los independentistas vulneraron la legalidad vigente en septiembre aprobando las leyes de transitoriedad.