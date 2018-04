El pueblo gitano pide en las Cortes "políticas sociales reales" para "caminar en igualdad con el resto de ciudadanos"

9/04/2018 - 14:44

Las Cortes de Castilla-La Mancha han dado voz este lunes al pueblo gitano que ha reclamado que las autoridades políticas trabajen en "lograr el reconocimiento de pleno derecho de políticas sociales reales" con el objetivo de que caminen "en igualdad de condiciones con el resto de conciudadanos castellano-manchegos".

TOLEDO, 10 (EUROPA PRESS)

Así lo ha reclamado Samara Sánchez Navarro, miembro del Consejo Regional Gitano, que ha leído un manifiesto en el acto celebrado en el Parlamento regional, acompañada de la vicepresidenta de las Cortes, María Díaz; la secretaria primera de la Mesa de las Cortes, Josefina Navarrete y la consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez.

"Queda mucho por conseguir", ha expresado Sánchez, que ha indicado que las entidades gitanas regionales y nacionales deben "trabajar muy duro para equiparar los derechos sociales de este colectivo con los del resto de la población", aunque ha tenido palabras de agradecimiento por la Proposición No de Ley aprobada el pasado jueves en las Cortes por todos los grupos políticos para incluir su historia en currículos educativos.

Para lograr esta meta queda por delante "un duro trabajo", que necesita de un "compromiso fuerte" de la sociedad en la "cuestión gitana" que "no está para nada resuelta", por lo que ha apelado a que "los no gitanos" también "deben ser parte de la solución". "Gitanos y no gitanos hermanos todos", ha expresado Sánchez.

UNA IMAGEN DISTORSIONADA EN MEDIOS

En relación al trato que se le da a este colectivo en los medios de comunicación, Samara Sánchez ha lamentado que en algunos de ellos se difunda "una imagen distorsionada, ridícula y perjudicial en todos los aspectos" y que lamentablemente "cala de lleno en la población más joven" del país.

Por ello, ha reclamado espacio en las administraciones locales, regionales y nacionales para que otorguen "autoridad a gitanos influyentes y a las organizaciones gitanas". "Gitanos luchando por los derechos del pueblo gitano, asesorados por gitanos, un canal de comunicación entre este pueblo y los diferente gobiernos".

Ha ensalzado su cultura "rica en matices, fuente de inspiración constante para poetas, pintores, escultores o directores de cine", entre otros, poniendo ejemplos como 'La Gitanilla' de Miguel de Cervantes o 'El amor brujo' de Manuel de Falla, sin olvidar las aportaciones musicales a la cultura española que sin ellos "no existirían".

Finalmente, ha reclamado "un fuerte liderazgo" para dar soporte a las ideas que persigue este pueblo, con "soluciones rotundas a problemas y sumando unidad", deseando que un 8 de abril se celebre que este pueblo goza de las libertades ciudadanas "sin sufrir discriminación".

"UNA PEQUEÑA REVOLUCIÓN"

La consejera de Bienestar Social, Aurelia Sánchez, que ha bromeado con Samara Sánchez sobre poder llamarse "primas" al compartir apellido, ha destacado la "pequeña revolución" de este pueblo en Castilla-La Mancha por conseguir la implicación del poder ejecutivo y legislativo de la región.

De este modo, ha ensalzado los "pasos de gigante" que se están dando en esta Comunidad Autónoma poniendo en valor que desde su Consejería trabajan en modificar "el decreto del pueblo gitano para que haya más voces y para que la mujer gitana esté representada en el Consejo Regional de este colectivo".

La consejera del ramo también ha destacado la aprobación en las Cortes de la iniciativa para incluir la historia del pueblo romaní en los currículos escolares, calificándolo como "un antes y un después", al tiempo que ha pedido "desterrar los estereotipos negativos y avanzar entre todos en una sociedad mucho más inclusiva".