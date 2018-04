Podemos insta a Ciudadanos a apoyar la moción de censura contra Cifuentes "para echar al PP de las instituciones"

9/04/2018 - 14:48

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, ha instado de nuevo este lunes a Ciudadanos a que apoye la moción de censura socialista contra la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, por la polémica de su máster, "para echar al PP de las instituciones".

MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

Así se lo ha solicitado de nuevo Ruiz-Huerta en rueda de prensa en la Cámara regional después de que este lunes el portavoz de Ciudadanos, Ignacio Aguado, haya exigido formalmente la dimisión de Cifuentes, y haya pedido al PP que presente una candidatura alternativa después de que los populares hayan rechazado la comisión de investigación propuesta por la formación naranja sobre el máster de la dirigente en la Universidad Rey Juan Carlos (URJC).

A juicio de Ruiz-Huerta, "esta no es la solución" y sí lo es que Ciudadanos debe apoyar una moción de censura que quite al PP de las instituciones madrileñas que no han resuelto ni uno sólo de los problemas, como la enorme desigualdad y es hora de tener un Gobierno que no mienta a los madrileños y que no se conforme con una sustitución de un miembro del PP por otro".

"Ha quedado demostrado que le PP no quiere conocer la verdad sobre lo que ha sucedido, sobre el máster fraudulento y Ciudadanos se ha dado cuenta hoy de esto. Ante esta situación la propuesta de Ciudadanos es que el PP continúa gobernando y ha propuesto que haya un integrante del PP. Esta nunca puede ser la solución", ha aseverado.

((Habrá ampliación))