La profilaxis contra el VIH centra una de las actividades paralelas de la muestra de cine de diversidad afectiva 'OUT!'

9/04/2018 - 14:52

La profilaxis contra el VIH y el sector profesional del cine centrarán las dos actividades paralelas de la primera muestra de cine de diversidad afectiva 'OUT!', que se celebrará en Palma del 27 al 29 de abril con el objetivo de contribuir al reconocimiento de las nuevas realidades afectivas, sexuales, de género y familiares que existen en la sociedad.

PALMA DE MALLORCA, 9 (EUROPA PRESS)

Asimismo, la actividad 'Let's talk about PrEP', que quiere dar difusión de la profilaxis contra el VIH, más conocida como PrEP, cuenta con el apoyo del Área de Igualdad y Derechos Cívicos del Ayuntamiento de Palma y se celebrará el 29 de abril a las 11.30 horas en el Auditorio de Es Baluard, Museo de Arte Moderno y Contemporáneo de Palma, según ha informado la organización del festival en un comunicado.

El acto comenzará con la proyección del documental 'PrEP17' del cineasta Nicholas Feustel, una película que explora las historias de más de una docena de activistas de la PrEP, actuales y antiguos usuarios, clínicos y los responsables políticos del Reino Unido.

La Profilaxis Preexposición es un recurso para la prevención del VIH y varios estudios han demostrado su seguridad y eficacia. Numerosos países en todo el mundo están incluyendo esta herramienta preventiva en sus sistemas de salud, según han explicado.

Por otro lado, la jornada profesional 'Coffee & Cinema LGTBI', que cuenta con el apoyo de la Conselleria de Cultura, Participación y Deportes a través del Institut d'Estudis Baleàrics y de Illes Balears Film Comission, reunirá a profesionales del sector para debatir sobre mercado, públicos, distribución y exhibición.

Asimismo, también reflexionará sobre el fenómeno de apertura al público generalista de este tipo de cine, como demuestra la gran acogida de películas como 'Call you me by your name', ganadora del Oscar al mejor guión adaptado 2018; o '120 pulsaciones', que ha sido galardonada con seis premios César.

'Coffee & Cinema LGTBI' tendrá lugar el 28 de abril a las 11.30 horas en el restaurante Bocalto y estará moderada por Antoine Leonetti, codirector de la Muestra Internacional de Cine Gay y Lésbico de Barcelona-Fire!! y comisario de la muestra 'OUT!'.

Por último, 'OUT!' está liderada por la asociación cultural Mèdit y proyectará largometrajes, cortometrajes y documentales que habitualmente no tienen cabida en las salas comerciales, con una mirada amplia sobre la afectividad y la sexualidad, sin caer en estereotipos y tratando temas universales como el sexo, la familia, la exclusión o el arte.