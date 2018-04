Madrid. la comisión sobre bicimad comenzará el día 27 sin vetos previos sobre peticiones de comparecientes

9/04/2018 - 14:46

MADRID, 09 (SERVIMEDIA)

La comisión de investigación del Ayuntamiento de Madrid sobre la municipalización del servicio de alquiler de bicicletas, Bicimad, comenzará finalmente el próximo día 27 y seguirá el 11 de mayo y, en principio, ni Ahora Madrid ha vetado la petición de comparecencia de la alcaldesa, Manuela Carmena, solicitada por Cs, ni el PP la de su exportavoz municipal Esperanza Aguirre, pedida por Ahora Madrid.

Así lo acordó este lunes la Junta de Portavoces de la comisión, presidida por el socialista Ignacio de Benito, que ratificó a grandes rasgos el esquema que aprobó en su anterior reunión del 6 de marzo, con tres bloques temáticos.

El primer bloque versará sobre la contratación del servicio a la empresa Bonopark y la gestión del mismo por ella durante el Gobierno de Ana Botella, otro sobre el la municipalización en septiembre de 2016 y el precio de 10,5 millones pagado por el Ayuntamiento y un tercero sobre su estado económico y de servicio actual y la auditoría a posteriori que se encargó en diciembre de 2017, una vez se publicaron informaciones que apuntaban a irregularidades en la municipalización.

Por el momento, se han acordado las fechas del primer bloque, 27 de abril y 11 de mayo, y los comparecientes referidos al mismo, entre los que destacan el exdelegado de Medio Ambiente y Movilidad, Diego Sanjuanbenito; la actual coordinadora del Área, que con Sanjuanbenito fue subdirectora de Sostenibilidad, Paz Valiente, y la exinterventora municipal Beatriz Vigo.

Al término de la reunión, la portavoz de Ahora Madrid, Rita Maestre, dijo estar "deseando que comience" la comisión "para defender que todo el proceso de municipalización ha sido 100% limpio y regular y que ha dejado un servicio mucho mejor" a la ciudad, y, respecto a si se hará realidad la comparecencia de Carmena, advirtió que "todavía no lo hemos decidido".

El del PP, Álvaro González, prometió demostrar que a Bonopark se le han pagado casi 20 millones, cuando el servicio no valía "ni la décima parte", y denunció que se les han entregado 4.000 folios de información "disgregada" e " imposible de analizar", por lo que ha pedido que se les integre en archivos, y denunció que no se les han entregado "seis documentos muy importantes" alegando que "no son preceptivos".

En concreto, enumeró el inventario de los bienes de Bonopark que debió de elaborarse antes de la compra; otros informes, auditorías o actas ede reuniones que justificaran la valoración de activos e intangibles en 10,5 millones; el certiicado de queDavid Pérez, quien firmó uno de los documentos clave, fue nombrado subdirector financiero de la Empresa Municipal de la Empresa Municipal de Transportes por la Comisión Delegada de ésta, y, por último, la certiificación de las competencias de dicha Comisión Delegada de la EMT y de si han cambiado en los últimos años.

La del PSOE, Mercedes González, aseguró haber recibido "toda la documentación", aunque confesó que le "hubiera gustado que Ahora Madrid hubiera entregado antes" los papeles, pero aseguró que el Grupo Socialista no va a "mirar atrás" y que espera que la comisión "aclare y dé luz a lo que pasó" en la municipalización.

Finalmente, el de Ciudadadanos, Sergio Brabezo, criticó que el Gobierno municipal diga que algunos de los informes que su grupo ha pedido "no existen", pero tampoco quiera confesarlo en público, y acusó a Ahora Madrid y el PSOE de impedir que Carmena comparezca en la comisión cuando es "la más responsable" de la adquisición de Bicimad a Bonopark.

La comisión de investigación se aprobó en el Pleno municipal de enero con los votos de PP, PSOE y Ciudadanos y se constituyó el 19 de febrero. Ese día, los grupos municipales acordaron que no comenzara a contar el plazo de tres meses que fijó el acuerdo plenario hasta que el Gobierno no les enviara la documentación requerida. El 6 de marzo, la junta de portavoces decidió mantenerla en suspenso por el mismo motivo y ahora, una vez recibida la documentación, se da luz verde para iniciar los trabajos.

