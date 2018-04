'Al desierto' y 'El Pampero', entre las películas de la Mostra de cine de Lleida

9/04/2018 - 14:58

Enlaces relacionados Kimi y Ferrari por delante de los Mercedes en el desierto de Baréin (6/04)

La edición número 24 de la Mostra de Cine Latinoamericano de Catalunya organizada por el Ayuntamiento el Centro Latinoamericano de Lleida que se celebra en la ciudad del 20 al 27 de abril, contará con diez largometrajes de ficción y diez cortometrajes procedentes de países como Argentina, Chile, México, Brasil, Uruguay, Venezuela, Perú y España, entre otros.

LLEIDA, 9 (EUROPA PRESS)

'Al desierto', dirigido por Ulises Rosell; 'Amateur', de Sebastián Perillo; 'Como nuestros padres', de Laís Bodanzky; 'Maracaibo', de Miguel Ángel Rocca; 'Niñas araña', de Guillermo Helo; 'O Filme da Minha Vida', de Selton Mello; 'El Pampero', de Matías Lucchesi, 'Sinfonía para Ana', de Ernesto Ardito y Virna Molina; 'Vida de familia', Cristián de Jiménez y Alicia Scherson, y 'El vigilante', de Diego Ros, son los diez largometrajes que compiten este año, ha informado la organización este lunes en un comunicado.

Compiten en la sección de cortos 'The Back of My Mind', de Luciano Podcaminsky; 'El corto del año', de José Mariano Pulfer; 'Debris', de Julio O. Ramos; 'Madre', de Rodrigo Sorogoyen; 'Matria', de Álvaro Gago; 'Pequeño manifiesto en contra del cine solemne', de Roberto Porta; 'Pixied', de de Agostina Ravazzola y Gabriela Sorroza; 'Premonición', de Leticia Akel Escárate; 'Sob, o véu da vida oceánica', de Quico Meirelles, y 'Verde', de Alonso Ruizpalacios.

El jurado de la sección de largometrajes contará con el escritor e historiador cinematográfico Albert Galera, el crítico Ignasi Juliachs y presidenta de la Asociación de Corresponsales de Prensa Iberoamericana (ACPI) y vicepresidenta de la Asociación de Corresponsales de Prensa Extranjera (ACPE), Sully Fuentes.

La sección oficial de cortometrajes de la Mostra contará con un jurado formado por el actor, director y editor, José Mellinas; la directora del galardonado cortometraje Mai, Marta González de la Vega, y la programadora de cine, Montserrat Guiu.