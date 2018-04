Fundación Barenboim-Said, Orquesta Sinfónica Conjunta y ROSS presentan el concierto 'The Bernstein Beat'

9/04/2018 - 15:13

Este concierto se enmarca dentro de la programación 17/18 de la Sinfónica en torno al centenario del nacimiento del compositor

SEVILLA, 9 (EUROPA PRESS)

El próximo 28 de abril a las 20,30 horas en el Teatro de la Maestranza de Sevilla cinco de las principales instituciones culturales y educativas de Sevilla se unen para presentar 'The Bernstein Beat', un homenaje a la figura de Leonard Bernstein.

En este concierto participa como solista el alumnado del VI Máster en Interpretación Orquestal (programa de posgrado de la Universidad Internacional de Andalucía y la Fundación Barenboim-Said) junto a la Orquesta Sinfónica Conjunta (integrada por la Universidad de Sevilla y el Conservatorio Superior de Música Manuel Castillo de Sevilla) bajo la dirección del titular de la ROSS, el maestro John Axelrod.

Según un comunicado, el repertorio del concierto estará compuesto por las Danzas Fantásticas op. 22, de Joaquín Turina, y The Bernstein Beat, que incluye extractos de algunas de las obras más conocidas y representativas de Bernstein, como son West Side Story, Candide, On the town o Mass, acompañadas de la narración en español de Jamie Bernstein, hija del compositor y director norteamericano.

Se trata de la primera ocasión en que esta obra se representa en España, y es sin duda una oportunidad única de acercarse a la producción sinfónica de Bernstein desde una perspectiva muy personal y con la excepcional presencia su propia hija como hilo conductor de la obra.

En este enlace http://jamiebernstein.net/ se puede ver la actividad de Jamie Bernstein y algunos ejemplos de este ' Bernstein Beat' que ella lidera por todo el mundo, dando a conocer y continuando, de alguna manera, la labor docente de su padre en aquellas revolucionarias sesiones magistrales de sus 'Conciertos para jóvenes' emitidas en la televisión norteamericana allá por los años 60, explicando, de manera didáctica y amena, los fundamentos de la pedagogía de la música y aquellos aspectos que pudieran ser considerados más "aburridos" o difíciles en la música, como el solfeo, el contrapunto, los acordes, qué es un concierto o cómo suenan los distintos instrumentos de la orquesta.

Incluido en el programa educativo de la temporada 17/18 de la ROSS, 'The Bernstein Beat' es un concierto para todos los públicos con unos precios que oscilan entre los cinco y los diez euros, a los que hay que añadir un descuento especial en taquilla del diez por ciento a partir de la compra de tres entradas (aplicable a todos los públicos y zonas). Las entradas ya están a la venta en www.rossevilla.es. Este concierto cuenta además con la colaboración del recién inaugurado auditorio Cartuja Center Cite, donde se desarrollarán los ensayos previos al concierto.

La interpretación de este concierto corre a cargo de jóvenes músicos: el alumnado del Máster en Interpretación Orquestal y los integrantes de la Orquesta Sinfónica Conjunta, dos destacados proyectos formativos públicos que apuestan decididamente por la interpretación orquestal. Se trata de la segunda colaboración entre la Fundación Barenboim-Said y la Orquesta Sinfónica Conjunta, tras el concierto que ofrecieron en mayo de 2016 en el Real Alcázar de Sevilla de nuevo bajo la dirección de John Axelrod.

El Máster en Interpretación Orquestal, Título Propio de la Universidad Internacional de Andalucía y de la Fundación Barenboim-Said, tiene como objetivo principal realizar una transición del alumnado hacia el mundo laboral, dotándoles de las herramientas y conocimientos necesarios para iniciar una carrera como intérpretes dentro de una orquesta sinfónica profesional. El profesorado del Máster está compuesto por solistas de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y se realiza con la colaboración del CSM Manuel Castillo. Este concierto se enmarca dentro del programa formativo del Máster.

La Orquesta Sinfónica Conjunta es fruto del proyecto académico y artístico surgido en 2011 en el seno de la Universidad de Sevilla y el CSM Manuel Castillo. Desde su creación, el alumnado de la OSC viene trabajando el repertorio sinfónico más exigente con conciertos públicos donde mostrar sus resultados. Actualmente desarrolla su VII Temporada de Conciertos, habiendo actuado estos años en espacios como la ETS de Ingeniería, Teatro Lope de Vega, Teatro de la Maestranza y fuera de Sevilla en escenarios de Granada y Cádiz. Juan García Rodríguez es su director titular, siendo también colaborador en la preparación de este concierto.