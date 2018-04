Sercotel Hotels desembarca en México con dos hoteles en Riviera Maya

Sercotel Hotels ha desembarcado en México con la apertura de sus dos primeros hoteles asociados en Riviera Maya, el It Hotel and Residences by KLR y el The City Condos by KLR, que entraron a formar parte de la compañía en marzo.

Con estas incorporaciones, Sercotel Hotels ya está presente en 128 destinos de Europa y América y alcanza un total de 31 establecimientos en Latinoamérica --21 hoteles en Colombia, uno en Panamá, seis en Cuba, uno en Ecuador y dos en México--, ha informado en un comunicado este lunes.

En menos de tres meses se prevé la apertura de un tercer establecimiento en el país, el Hotel The Beach, cuya apertura está prevista para el 15 de junio y que entrará a formar parte de la cadena en la colección Deluxe, ya que se trata de un resort de estilo caribeño y moderno que contará con 67 habitaciones.