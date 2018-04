La comisión de investigación de Bicimad arranca el 27 de abril con críticas del PP por "falta de documentación"

9/04/2018 - 15:22

La comisión de investigación de Bicimad arrancará el viernes 27 de abril con críticas por parte del PP por "falta de documentación" dado que echan en falta seis documentos, han trasladado los portavoces en la comisión de los distintos grupos municipales.

La Junta de Portavoces ha llegado a un acuerdo sobre la estructura en bloques temáticos, número de sesiones y comparecientes. "Ninguno de ellos ha sido vetado", ha trasladado a la prensa la socialista Mercedes González.

Así, Ahora Madrid ha llamado a comparecer a la exportavoz del PP en el Ayuntamiento, Esperanza Aguirre, y Cs a la alcaldesa, Manuela Carmena. Unas 60 personas conforman el listado de comparecientes (estas sesiones municipales no son de obligada comparecencia, a diferencia de lo que ocurre en las comisiones de investigación de la Asamblea o del Congreso).

Entre los llamados a comparecer están el exdelegado de Medio Ambiente Diego Sanjuanbenito (propuesta del PSOE); la anterior interventora del Ayuntamiento, Beatriz Vigo (propuesta del PSOE) y la actual, María José Monzón (propuesta de la oposición); la delegada de Medio Ambiente, Inés Sabanés (a propuesta de toda la oposición); el director gerente, Álvaro Fernández Heredia (toda la oposición); el administrador único de Bonopark, Ramón Perurena (propuesta de todos los grupos de la Corporación); el exdelegado de Economía, Carlos Sánchez Mato (propuesta de PP y Cs); el actual titular de Economía, Jorge García Castaño (propuesta del PP) o el concejal popular y miembro del consejo de administración del PP Álvaro González (propuesta de Ahora Madrid).

Las sesiones arrancarán con la contratación de Bicimad bajo mandato del PP para pasar a la gestión de Ahora Madrid, con el procedimiento puesto en marcha, el inventario, los aspectos económicos, la auditoría y la prestación del servicio.

Mientras que PP y Cs apuntan a una ausencia de determinada documentación, la socialista Mercedes González ha asegurado que "la documentación está todo completa". "Por parte del PSOE --partido que ostenta la presidencia de la comisión, solicitada por el PP-- tenemos toda la documentación y estamos dispuestos a empezar a trabajar", ha declarado la edil, que le hubiera gustado "empezar antes si Ahora Madrid hubiera entregado antes la documentación". Desea que en esta comisión se dé la "misma sintonía" entre los grupos que en las otras anteriores.

La portavoz del Gobierno municipal, Rita Maestre, ha declarado que Ahora Madrid está "deseando que esta comisión comience para defender que todo el proceso por el que la EMT gestiona de manera directya el servicio público de Bicimad cien por cien limpio y que ha dejado un servicio muchísimo mejor que bajo el gobierno del PP". Preguntada sobre si la alcaldesa comparecerá, la portavoz ha contestado que todavía no lo ha decidido el grupo.

Las principales críticas han venido de la mano del PP. Su portavoz en la comisión, Álvaro González, ha reprochado que el Ejecutivo les haya entregado "casi 4.000 folios desbaratados porque toda la documentación viene disgregada en diferentes documentos y es casi imposible de analizar".

Pero su queja principal reside en "la falta de documentos" porque echan en falta seis "muy importantes empezando por el inventario elaborado por la EMT sobre los bienes de Bonopark y que sirvió de base para la valoración del precio del contrato de transferencia.

Otros documentos son los relativos al nombramiento de David Pérez como subdirector financiero de la EMT; la certificación de las competencias de la comisión delegada; las facultades propias del gerente en octubre de 2015, enero y octubre de 2016 así como los trabajos pendientes e intangibles.

"La portavoz del Gobierno nos dice que es la documentación preceptiva que nos iban a dar y que no nos iban a dar más documentación. La hemos vuelto a pedir y nos han dicho que de momento no existe", ha indicado Álvaro González, algo que le "sorprende" viniendo del "gobierno de la transparencia".

González ha aplaudido la petición de comparecencia que ha hecho Cs de la alcaldesa porque "tiene mucho que decir en una operación que ha sido lesiva para los ciudadanos". "No hablamos de 10,5 millones sino de casi 20 millones que han pagado los madrileños por un servicio que no valía ni la décima parte", ha señalado.

"Tendremos a Manuela Carmena en la comisión pero parece que no quieren que comparezca PSOE y Ahora Madrid y es de extrañar porque es la responsable máxima de esta cesión de contrato", ha indicado el portavoz de Cs en la comisión, Sergio Brabezo.

El edi ha criticado que se tomara la decisión de adquirir el servicio "sin los informes necesarios porque los letrados no se han pronunciado ni el área de Economía". "Resulta que Ahora Madrid nos dice que no existen esos informes, que si no está entregada esa documentación es porque no existe", ha reprochado. Teme que cuando comience la comisión "sí que encuentren esos documentos".