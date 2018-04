El PP dice que "el Gobierno cumple y destina el mayor presupuesto de la historia a luchar contra la violencia de género"

9/04/2018 - 15:23

La diputada nacional del PP por Córdoba, Isabel Cabezas, ha afirmado este lunes que "el Gobierno de España cumple su palabra y destina el mayor presupuesto de la historia para luchar contra la violencia de género".

CÓRDOBA, 9 (EUROPA PRESS)

En una rueda de prensa en Córdoba, Cabezas ha aseverado que "el compromiso presupuestario del Gobierno se hace de manera transversal desde varios ministerios y atendiendo a las medidas incluidas en los diferentes ejes del Pacto de Estado Contra la Violencia de Género, que ha sido un acuerdo histórico para luchar contra esta lacra social".

Así, la diputada nacional ha asegurado que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 "cumple con el compromiso de Mariano Rajoy de destinar 200 millones de euros para este pacto". De ellos, ha precisado que "80 millones proceden del Ministerio de Sanidad, con 9,2 millones; de Justicia, con 13,6; de Interior, con 43; de Empleo con 12,2, y de Hacienda, con dos millones de euros".

"Los 120 millones de euros restantes se incluyen en el proyecto de PGE dentro de la financiación de las Administraciones Territoriales, que a su vez supone cien millones de euros para las medidas del Pacto de Estado que son competencia de las comunidades autónomas y 20 millones de euros para los ayuntamientos", según ha indicado.

De este modo, ha resaltado que "se cumple con el compromiso del Gobierno adquirido en la firma del Pacto de Estado, en el que participaron todos los grupos políticos, agentes sociales, entidades del Tercer Sector, entidades locales y todas las comunidades autónomas".

"Todos los firmantes del Pacto se comprometieron a destinar mil millones de euros durante cinco años para acabar con la violencia de género, y aquí está el primer paso dado por el Ejecutivo", ha remarcado Cabezas.

Asimismo, la diputada ha recordado al PSOE que "es necesario su compromiso con las personas y su responsabilidad política para que esta inversión y esas medidas puedan hacerse realidad".

"DAR UN PASO AL FRENTE"

Por tanto, "la financiación está y las medidas pactadas también, ahora hay que dar un paso al frente y hacer posible que estos PGE salgan a delante aunque solo sea por la lucha contra la violencia de género", ha defendido la popular, quien ha añadido que "de nada servirán las medidas, ni el acuerdo, ni haber logrado un hecho histórico, si el PSOE no hace posible que todo esto se ponga en marcha".

A su juicio, "es una cuestión de Estado", de ahí que haya pedido a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, que "no mienta y no utilice a las víctimas para hacer confrontación con el Gobierno de España".

"Como ella misma ha dicho, en este asunto no caben las medias tintas, el Pacto de Estado es uno de los logros más positivos que hemos conseguido entre todos y ha llegado el momento de dar un paso adelante para que sea una realidad; ha llegado el momento de dejar a un lado el no por el no y asumir la responsabilidad de cada cual", ha afirmado Isabel Cabezas.