Madrid. podemos pide a ciudadanos que apoye la moción de censura

9/04/2018 - 15:25

La portavoz de Podemos en la Asamblea de Madrid, Lorena Ruiz-Huerta, pidió hoy a Cs que apoye la moción de censura contra la presidenta regional, Cristina Cifuentes, propuesta por el PSOE, por todo lo relacionado con el polemico máster de la mandataria autonómica.

A su juicio, "queda demostrado que el PP no quiere conocer la verdad y Cs se ha dado hoy cuenta". No obstante, explicó que la propuesta de Cs de que dimita Cifuentes y esperar que "venga otro candidato en su lugar, no puede ser la solución".

Consideró que el PP es una "organización corrupta que no quiere conocer la verdad" y denunció que hay una "crisis de gobernabilidad". En estas condiciones, añadió, Cifuentes "no puede atender los problemas cotidianos" de la Comunidad.

Por ello, insistió en la necesidad de que Cs apoye la "moción para quitar al PP e instamos a que no se conforme con una solución a la murciana". Finalmente, manifestó que Podemos apoya la citada moción de censura "por higiene democrática" y porque es una "emergencia sacar al PP de las instituciones".

