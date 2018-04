Más de 430 profesionales del sector audiovisual participan en el Málaga Festival Industry Zone

9/04/2018 - 16:36

Más de 430 profesionales del sector audiovisual, 51 países de los cinco continentes, más de 100 películas y casi 50 proyectos participan en Málaga Festival Industry Zone (MAFIZ), la nueva zona de industria que Festival de Málaga estrenará en su 21 edición del 13 al 22 de abril.

MÁLAGA, 9 (EUROPA PRESS)

Estas cifras confirman la apuesta del certamen malagueño por el sector, tanto español como iberoamericano, según han informado desde el Festival de Cine de Málaga a través de un comunicado.

El certamen malagueño, cada vez más presente y valorado en la escena cinematográfica internacional, pone en marcha MAFIZ con el objetivo principal de favorecer la difusión y promoción de la cinematografía Iberoamericana.

Para ello, el certamen ha creado seis eventos diseñados para que profesionales de la industria cinematográfica de Iberoamérica y Europa desarrollen nuevas redes de negocios: MAFF-Málaga Festival Fund & Coproduction Event; Spanish Screenings; Latin American Focus; Málaga Docs, Málaga Work in Progress y Málaga Talent.

Al respecto, han apuntado en relación con las cifras de esta primera edición, que se ha acreditado un total de 431 profesionales del sector audiovisual, entre agentes de ventas, compradores, distribuidores, festivales, Film Commissions, fondos Internacionales, institutos de cine y productores.

Asimismo, participan un total de 102 películas y 38 proyectos en busca de coproducción, además de 51 países de los cinco continentes. De Latinoamérica hay 17 nacionalidades: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, Puerto Rico, Republica Dominicana, Uruguay y Venezuela.

De Europa son 22 países: Alemania, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, España, Francia, Grecia, Hungría, Israel, Italia, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, Republica Checa, Rumania, Serbia, Suecia, Suiza y Turquía. Desde América del Norte, Canadá y Estados Unidos.

Por su parte, de Oriente Próximo, Arabia Saudí, Egipto, Emiratos Árabes, Líbano y Qatar. También habrá representación del continente africano, desde Sudáfrica. De Asia, Republica de Corea, Singapur y Taiwan. Por último, desde Oceanía, Australia.

SPANISH SCREENINGS

Por otro lado, un año más, Festival de Málaga organiza Spanish Screenings-Málaga de Cine, un evento diseñado como plataforma internacional de promoción cuyo objetivo principal es fomentar las ventas del cine español, que en 2018 celebra su XII edición los días 17, 18 y 19 de abril.

Spanish Screenings es el único evento para el impulso y promoción de cine español a nivel internacional de estas características que se realiza en España y tendrá lugar por segunda vez en el marco del Festival de Málaga. Cine en Español. Una cita imprescindible en la agenda internacional del sector cinematográfico.

En esta edición participan 29 películas en las proyecciones de screenings; 42 cintas en la plataforma Veo Spain-Veo Málaga y 19 trailers Next from Spain, lo que vendrá.

LATINAMERICAN FOCUS

Por otro lado, han recordado que desde el año 2010, Festival de Málaga viene celebrando un Encuentro de Coproducción con Latinoamérica en el que un país de este territorio se convierte en protagonista.

En 2018, Festival de Málaga se contará con Brasil, país que alberga una de las cinematografías más importantes de Latinoamérica. Para ello, el certamen malagueño tiene el apoyo de diversas instituciones del país invitado: Cinema do Brasil, Apex Brasil, Ancine, Embajada de Brasil en España y Fundación Cultural Hispano Brasileña.

LatinAmerican Focus se celebrará los días 18 y 19 de abril, con la participación de cuatro proyectos de Brasil. Un comité de expertos selecciona al grupo de productores europeos afines a las producciones.

MÁLAGA TALENT

Asimismo, impulsado por Antonio Banderas, presidente de Honor de Festival de Málaga, el evento es un Talent Campus conformado por 20 jóvenes promesas del cine iberoamericano para que generen vínculos creativos, intercambien ideas, obtengan conocimientos que mejoren su área profesional, se encuentren con expertos de la Industria audiovisual y construyan sinergias creativas.

Durante los días de su celebración, se desarrollarán entre otras actividades 'Key Notes' en las que Guillermo del Toro y Rodrigo Sorogoyen impartirán una masterclass en la que expondrán su trayectoria profesional; Conversaciones-Case Studies y Encuentros de diálogo.

Los jóvenes talentos seleccionados para participar en el Málaga Talent 2018 son Ananda Rhadika Moron, Juanita Onzaga, Daniel Yepez, Irene Cruz, Fatima Martin, FJ Arranz, Barbara Farre, Lucas Casanovas, Beatriz Olcina, Silvia Sánchez, Ruben Pascual, Julia Pomodoro, Valerio Chicca, Alessandro Marzullo, Carlos Villafuerte, Valentina Pelayo, Benjamin Eisenman, Franco Finocchiaro, Annell Pichard, y Cristhian Orta.

MAFF

Asimismo, Málaga Festival Fund & Coproduction Event (MAFF) es un espacio de Industria que permitirá a los productores latinoamericanos encontrarse y presentar sus proyectos a los principales fondos internacionales y productores de España y resto de Europa.

Este evento, cuya convocatoria ha resultado todo un éxito, ya que se han presentado 130 proyectos latinoamericanos de 17 países, se celebra del 16 al 20 de abril.

MAFF nace de un esfuerzo colectivo promovido por el Ayuntamiento de Málaga, organizado por Festival de Málaga y en alianza con CNC - Aide aux cinémas du monde, EAVE, Hubert Bals Fund, S*rfond, World Cinema Fund, Doha Film Institut, Vision Sudest, Film Market Hub, Arab Cinema Center, ICAA , FIPCA, Junta de Andalucía y Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales.

Un comité de selección formado por expertos del audiovisual, de reconocido prestigio tanto de Europa como de Iberoamérica, ha elegido 18 proyectos.

Asimismo, hay dos proyectos seleccionados por Arab Cinema Center para el MAFF y, además, participarán los largos documentales ganadores del Programa Incubadora del INCAA, Argentina.

Málaga Work in Progress, por su parte, ha recibido 140 proyectos de 19 países. En Malaga Work in Progress, las 12 películas seleccionadas se presentarán del 17 al 20 de abril a destacados profesionales de la industria, se difundirán y promocionarán para favorecer su finalización y distribución internacional. También hay proyectos seleccionados por Arab Cinema Center para el Málaga Work in Progress.

ENCUENTRO DE CINE DOCUMENTAL EN MÁLAGA

Por otro lado, Málaga Docs. VI Encuentro de Cine Documental en Málaga se celebra 18 y 19 de abril en el Rectorado de la Universidad de Málaga, organizado por el Ayuntamiento y Festival, con la colaboración de la Junta, Universidad y Aula María Zambrano de Estudios Transatlánticos. La inscripción es gratuita hasta completar aforo.

Bajo el título Itinerarios del cine de lo real en América Latina, En esta sexta edición, los encuentros de cine documental de Festival de Málaga se consolidan bajo la denominación Málaga Docs, integrados dentro de MAFIZ.

Málaga Docs supone una ocasión para conjugar el análisis y la reflexión en torno al documental latinoamericano actual y a su historia y tradición con la atención al carácter productivo e industrial de estos cines, entre otros aspectos. Así, continuando con su espíritu abierto y transversal, Málaga Docs reúne los días 18 y 19 de abril a aquellos que piensan, dirigen, producen, apoyan, programan y son espectadores de cine documental.