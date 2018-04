El Gobierno de Colau pide a la oposición que "no hagan el juego" a empresas con la 'multiconsulta'

9/04/2018 - 16:52

La concejal de Participación de Barcelona, Gala Pin, ha pedido este lunes a los grupos de la oposición que "no hagan el juego" a multinacionales como Agbar en la votación de las preguntas de la 'multiconsulta', que se abordarán este martes en un pleno extraordinario e incluirán una sobre la gestión del agua.

BARCELONA, 9 (EUROPA PRESS)

En declaraciones a los medios, ha dicho que la empresa ha iniciado una ofensiva judicial para evitar que se pregunte sobre la gestión del agua, cuestionando la soberanía y la autonomía municipal, y ha asegurado: "Si la pregunta del agua no se hiciera y los intereses de Agbar no estuvieran cuestionados, toda la batería de recursos no existiría".

El Reglamento de Participación, la 'multiconsulta' y la pregunta sobre el agua acumulan diez recursos, ha dicho la edil, que ha criticado que la compañía quiere hacer prevalecer sus intereses por encima la cultura democrática y de la capacidad y el derecho del Ayuntamiento de preguntar a sus vecinos.

También ha explicado que, junto a la alcaldesa, ha propuesto a los grupos de la oposición crear una comisión de seguimiento sobre la evolución de estos recursos, para compartir la información y decidir "de forma colegiada" cómo avanzar.

Pin ha recordado que, para aprobar las preguntas de iniciativa ciudadana, se requiere mayoría en el pleno --que sólo puede rechazarlas por cuestiones legales--, y ha destacado que los servicios jurídicos han avalado la pregunta sobre el agua porque, si la ciudadanía lo aprueba, no detalla cómo debe hacerse la gestión.