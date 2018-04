Darío Campos pide a PP y Xunta que dejen de "enfangar" con las residencias que programa la Diputación de Lugo

9/04/2018 - 17:13

LUGO, 9 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación de Lugo, el socialista Darío Campos, ha pedido al Partido Popular y a la Xunta que dejen de "enfangar y de poner palos" a la apertura de las residencias para mayores que programa el gobierno provincial.

En la víspera del pleno extraordinario que, a partir de las 17,30 horas del martes, debatirá el traslado de competencias para abrir estos centros desde la sociedad del suelo provincial (Suplusa) a la junta de gobierno, Campos ha reconocido "no" saber lo que puede salir de ese pleno.

Y es que la sesión se prevé polémica ante la incógnita de lo que votará el presidente de Suplusa y vicepresidente de la Diputación, Manuel Martínez, que pretende que sea la sociedad que preside la que lidere la gestión de las residencias.

"No soy adivino. No sé lo que va a pasar mañana. Nosotros estamos trabajando para abrir las residencias que son por y para nuestros mayores de Lugo", ha asegurado Campos, que ha pedido al PP y a la Xunta que "dejen de enfangar y dejen de poner palos en los radios" a la apertura de estos centros.

NIEGA PRIVATIZACIÓN

Sobre las denuncias de intento de privatización formuladas por Martínez, Darío Campos ha negado este supuesto y ha argumentado que se trata de "un contrato de servicios". "Está recogido en la ley, que eso no es una privatización", ha señalado.

A ello, ha añadido que también se respetará la "autonomía de los municipios, que serán, a través de los asistentes sociales, los que tendrán que informar sobre quien puede entrar en las residencias". "Es un convenio que se hace con los ayuntamientos", ha manifestado para referirse a los cinco que ya suscribieron dicho acuerdo, como son Ribadeo, Pedrafita, Trabada, Pol y Ribas do Sil y que ahora se tendrá que refrendar a través de la junta de gobierno de la diputación.

SALIDA DE MANUEL MARTÍNEZ

Además, cuestionado por la posible salida del grupo provincial socialista de Manuel Martínez, ha considerado que es un aspecto que se le debe "preguntar a él" dado que lo que haga el PSOE "estará en función de los acontecimientos".

"En función de ello tomaremos las medidas que consideremos oportunas, pero no soy futurólogo y voy a esperar lo que pasa para tomar medidas", ha advertido.

Por último, ha insistido en que quien pone "palos en las ruedas" para evitar la apertura de las residencias es el "PP y la Xunta", sin referirse a Martínez. "Sí no quieres colaborar en una competencia que es tuya y que está demostrado que hay falta de plazas de residencia en nuestra provincia y en toda Galicia, sí otra administración quiere poner algo en ese sentido lo que menos se debe de hacer es sí no colaboras no pongas inconvenientes", ha añadido.

"AVISPERO EN LA PROVINCIA"

Por otra parte, el delegado de la Xunta en Lugo, José Manuel Balseiro, ha arremetido este lunes contra el portavoz socialista en la Diputación de Lugo y secretario provincial del PSdeG, Álvaro Santos, por las declaraciones en las que la pasada semana alertaba de una "supuesta trama política" liderada por el PP para no abrir las residencias de la tercera edad que promueve el ejecutivo provincial.

Balseiro, que opina que Santos, "todavía no demostró nada al frente del PSOE como para hablar de tramas", considera que "tiene un problema gordo" y un partido que es un "avispero de norte a sur y de este a oeste no solo en la capital si no en toda la provincia".

"Para dirigir un partido político en la provincia primero hay que ser profeta de su tierra", ha añadido para remitirse al ayuntamiento del que Santos es edil, el de Friol, donde el PSOE "tiene menos del veinte por ciento de los votos".

Además, ha emplazado a Santos a preguntar al vicepresidente de la Diputación, Manuel Martínez, por sus palabras en un medio de comunicación "en las que se refiere a un supuesto beneficio económico a la hora de poner el precio de la plaza en 1.500 euros cuando en un principio eran 1.200".

Tras ello, ha considerado que "lo más coherente y lo que más beneficia a los vecinos es la postura que defiende el vicepresidente del gobierno y presidente de Suplusa, Manuel Martínez", que apuesta por la gestión pública desde esa Sociedad".

Unas declaraciones que realizaba después de informar del balance de las ayudas PAC en la provincia, que sumaron más de noventa y un millones de euros en 2017.