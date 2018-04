Educación.-El 91% de las escuelas y centros de Educación Infantil son de titularidad municipal o privados

9/04/2018 - 18:40

ALMERÍA, 9 (EROPA PRESS) La delegada territorial de Educación, Francisca Fernández, ha visitado la Escuela Infantil 'La Rosaleda', en el municipio de Roquetas de Mar (Almería), con motivo del periodo de escolarización para el próximo curso 2018/19 y que supone uno de las 18 centros públicos especializados en este ciclo educativo inicial, ya que los 183 restantes son de carácter municipal o privado.

Según ha explicado la Junta en una nota, de las 201 Escuelas Infantiles y Centros de Educación Infantil de la provincia de Almería, 18 son de titularidad de la Junta de Andalucía y el resto, adheridas mediante convenio, de forma que son 58 de titularidad pública municipal y 125 de titularidad privada.

El próximo curso escolar la oferta educativa del Primer Ciclo de Educación infantil se ha incrementado en 107 puestos escolares, pasando de 11.589 puestos escolares de este curso a 11.696 en el curso 2018/2019.

Durante su visita a la Escuela Infantil, Fernández ha destacado "el esfuerzo que realiza la Junta de Andalucía, comprometida con la extensión y mejora de estas enseñanzas, y que ha hecho las modificaciones necesarias para seguir adaptando el modelo a las nuevas condiciones socioeconómicas de las familias andaluzas, además de apostar por apoyar a un sector, fundamentalmente basado en la economía social y el empleo femenino, que ha crecido exponencialmente en los últimos años".

La delegada ha subrayado que "los precios públicos no se han modificado respecto a cursos anteriores, aunque sí las bonificaciones, que se incrementan hasta un 15 por ciento en el tramo comprendido entre el 1,30 y 1,40 Iprem de renta per cápita, y se añade un nuevo tramo de bonificaciones del diez por ciento entre familias cuya renta per cápita esté entre el 1,40 y 1,50 Iprem".

También ha recordado que se mantiene la gratuidad total en los supuestos en los que "existan circunstancias sociofamiliares que originen la adopción de medidas de protección del o de la menor por parte de las instituciones públicas", y cuando existan circunstancias sociofamiliares que "originen carencias o dificultades en la atención a las necesidades básicas que los menores precisan para su correcto desarrollo físico, psíquico y social y que no requieran en principio la separación del medio familiar".

En el mismo sentido, ha apuntado que las medidas se aplican además "cuando las familias se encuentren en circunstancias de dificultad social, entendiendo como tal aquellas familias cuya renta per cápita sea inferior a 0,50 Iprem o, en el caso de las familias monoparentales, a 0,75 y a los hijos o hijas de mujeres atendidas en los centros de acogida para mujeres víctimas de la violencia de género y a las víctimas de terrorismo o su hijos o hijas".

La Escuela Infantil 'La Rosaleda' es un centro propio con once unidades y 132 alumnos, de los que 121 gozan de gratuidad total por estar bonificados al cien por cien y una plantilla de 24 personas, entre las cuales hay 13 técnicos superiores de Educación Infantil, 1 educadora Maestra de Infantil, un cocinero y un ayudante de cocina.

Durante todo el mes de abril se encuentra abierto el periodo para que las familias de nuevo ingreso presenten las solicitudes de ingreso y de ayudas para el próximo curso 2018-2019. La delegada ha estado acompañada durante la visita por la directora del centro, María Dolores Reina.