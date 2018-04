CC.OO. denuncia el riesgo para vecinos y trabajadores de una obra en O Porriño, en la que apareció lindano

9/04/2018 - 18:54

La alcaldesa asume el "error grave", por un problema de comunicación, y promete que no volverá a ocurrir

La alcaldesa asume el "error grave", por un problema de comunicación, y promete que no volverá a ocurrir

VIGO, 9 (EUROPA PRESS)

El sindicato CC.OO. ha presentado denuncia ante la Inspección de Trabajo tras constatar que varios operarios de una contrata han estado expuestos al lindano durante la ejecución de una obra de alcantarillado en la zona de Torneiros, en O Porriño (Pontevedra).

Según ha explicado a Europa Press el responsable de Salud Laboral y Medio Ambiente de CC.OO., Enrique Alonso, los trabajos se iniciaron hace días y, aunque el concejal de Vías y Obras ha asegurado que la Xunta dio luz verde a esas obras porque "no había riesgo de que apareciese lindano", lo cierto es que "no tenía esa autorización por escrito", y "la propia alcaldesa tampoco tenía conocimiento de que se estaban llevando a cabo esos trabajos", que suponen la continuación de las obras para extender el alcantarillado.

Alonso ha señalado que ya los vecinos presentaron denuncia ante la Guardia Civil la pasada semana, al percatarse de la presencia de ese contaminante durante la realización de los trabajos en la Carretera do Contrasto, en Torneiros.

Además, el sindicato ha presentado denuncia ante la autoridad laboral, al constatar que los operarios que trabajaban en la zona no tenían conocimiento del tipo de material al que estaban expuestos. "No se les informó, trabajaron rodeados de lindano, sin mascarillas y sin guantes", ha alertado Alonso, quien ha subrayado que el riesgo no ha sido solo para estos trabajadores, sino también para los vecinos de la zona.

"ERROR GRAVE"

Por su parte, la alcaldesa de O Porriño, la socialista Eva García de la Torre, ha reconocido, en declaraciones a Europa Press, que la ejecución de la obra en esas condiciones fue un "error grave" fruto de un problema de comunicación entre departamentos municipales, y que "no volverá a ocurrir". Así, ha pedido disculpas a los vecinos, y ha apuntado que ya se han tomado medidas: se ha retirado la tierra contaminada y se ha tapado y asfaltado la zanja abierta.

La regidora ha lamentado que los trabajos se hicieron sin seguir el protocolo establecido ante el riesgo de aparición de lindano, y ha explicado que las obras de alcantarillado se retomaron más allá del margen delimitado por las catas de la Xunta, "pero para conectar con la red tuvieron que actuar en el camino en el que ya había aparecido el lindano, aunque un poco más arriba, y se hicieron los trabajos pensando que allí no habría".

En todo caso, ha insistido en asumir la responsabilidad, dado que las obras son promovidas por el propio Ayuntamiento, y ha repetido que "no se debió abrir la zanja" sin seguir las cautelas pertinentes.