Podemos Galicia cree que En Marea "no funcionó" como partido instrumental y apuesta por una "coalición" como en Cataluña

9/04/2018 - 19:39

Carmen Santos recuerda que los inscritos de la formación votaron por el modelo de coalición y ve fracasados los acuerdos fundacionales de Vigo

SANTIAGO DE COMPOSTELA, 9 (EUROPA PRESS)

La secretaria xeral de Podemos Galicia, Carmen Santos, ha señalado que los últimos acontecimientos surgidos en el seno En Marea a raíz del caso de Paula Quinteiro revelan que el modelo de partido instrumental "no funcionó", por lo que ha llamado a "reformular y reconstruir" desde "la fraternidad" el proyecto de unidad de las fuerzas rupturistas en Galicia.

"En vista de lo que pasó estos días, consideramos que llegó el momento de apostar por la coalición y la inclusión de Podemos como tal en el proyecto de unidad gallego", ha declarado Santos en una rueda de prensa celebrada este lunes en la que ha recordado que este mandato de la voluntad de los inscritos y de la reunión del pasado viernes del Consejo Ciudadano Autonómico de Podemos Galicia, órgano máximo de dirección del partido morado.

Santos ha enfatizado que los inscritos de Podemos Galicia apostaron por el modelo de coalición con otras fuerzas de izquierda hasta en tres ocasiones, la última de ellas en la consulta celebrada hace dos semanas para la elaboración de las candidaturas para las elecciones municipales.

Con todo, en los comicios autonómicos de 2016, la formación morada terminó por integrarse en el partido instrumental gracias a la intervención de última de hora del líder de Podemos a nivel estatal, Pablo Iglesias, que desbloqueó un conflicto que estuvo a punto de hacer que el partido de Carmen Santos (que ya había articulado su propio proceso de primarias para la elección de candidatos) y En Marea concurriesen por separado.

Días antes de este desenlace, a finales del mes de julio, las organizaciones que conforman el espacio político del rupturismo en Galicia (Anova, Esquerda Unida o las mareas municipalistas, entre otros) celebraron en Vigo la asamblea fundacional de En Marea, que apostó por dotar a la organización de la fórmula jurídica de partido instrumental de afiliación individual, es decir, que quien formase parte del proyecto lo haría a título personal y no como representante de un partido.

EL PROYECTO "NO FUNCIONA"

Carmen Santos acudió a esa asamblea fundacional del verano de 2016, aunque no participó activamente de las decisiones que allí se acordaron. Ahora, la secretaria xeral de Podemos Galicia cree que ese modelo "no funciona" en En Marea dados y que es preciso reorientarlo hacia una estructura de coalición a semejanza de la que mantienen en Cataluña los 'comunes' (En Comú) y el Podem catalán.

De este modo, ha asegurado que "los acuerdos de Vigo" no es el modelo que quieren los inscritos de Podemos Galicia, que, según Santos, no forman parte "mayoritariamente" del censo de base de En Marea. De hecho, Carmen Santos y la dirección del partido morado siempre han marcado distancia con el partido instrumental, remarcando en varias ocasiones que Podemos no forma parte de él.

"Queremos estar en un proyecto común. Lo que pasó estos días es evidente: hay cosas que no funcionan bien", ha remarcado Santos en referencia a la crisis interna abierta a raíz del caso de Paula Quinteiro, la diputada de En Marea que se vio involucrada en un incidente con la Policía durante la madrugada del 18 de marzo y cuya dimisión pide Villares y la dirección política del partido instrumental en contra de la opinión mayoritaria del Grupo Parlamentario.

La brecha abierta entre los representantes de En Marea en el Pazo do Hórreo --solo Villares, Paula Verao (Cerna) y Davide Rodríguez (Anova)-- se posicionan contra la continuidad de Quinteiro-- se suma al distanciamiento que desde hace un año existe en los órganos de dirección.

Y es que, durante las primarias al Consello das Mareas, la decisión de Villares, que encabezaba una lista de consenso, de apoyarse en dos candidaturas presentadas a última hora (auspiciadas por Cerna y parte de Anova) para garantizarse la portavocía única de la organización generó un cisma que derivó en que parte de los partidos que conforman el espacio rupturista no se sientan representados por el liderazgo del magistrado lucense y sus órganos de dirección.

APUESTA "POR LA UNIDAD"

Santos ha remarcado que su apuesta pasa por "la unidad" y que los aliados siguen siendo "los mismos", aunque su opinión es que es necesario "cambiar el encaje" para que "todos" se sientan representados. "Nuestros inscritos no votaron para que estuviésemos (en el partido instrumental), sino para que nos presentásemos juntos a las elecciones", ha apostillado.

Con todo, ha expresado su "total apoyo" a la labor del Grupo Parlamentario de En Marea (del que es viceportavoz), que ve como "el gran representante" de la "pluralidad" de las fuerzas rupturistas.

Cuestionada sobre si cree que el actual portavoz orgánico y parlamentario de En Marea, Luís Villares, está legitimado para encabezar la reformulación que pide, Santos ha indicado que "todo el mundo que participe en el espacio de unidad es interlocutora" y ha remarcado que, con todo, su mensaje va dirigido "a las organizaciones impulsoras" del espacio "del cambio".

CASO PAULA QUINTEIRO

Carmen Santos, que desde un primer momento cerró filas en torno a su compañera de Grupo Parlamentario y de partido, Paula Quinteiro; ha vuelto a criticar la "gestión" del caso por parte de la dirección del partido instrumental, a la que ha pedido que "retire" la consulta a las bases sobre la continuidad de Quinteiro que, en todo caso, todavía no está claro que vaya a producirse.

A su juicio, el asunto debería haberse "gestionado" en un período de "24 o 48 horas" desde que salió a la luz. "Un incidente menor, según la Policía Local, no puede ser tres semanas noticia cuando hay problemas que afectan a los ciudadanos", ha remarcado para luego recordar que Quinteiro "no está denunciada ni imputada".