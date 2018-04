Festival de Cine Africano de Tarifa presenta sus actividades paralelas con música y literatura como protagonistas

10/04/2018 - 13:47

El Festival de Cine Africano de Tarifa-Tánger (FCAT) ha dado a conocer este martes sus actividades paralelas al certamen cinematográfico en las que la música y la literatura serán las protagonistas.

TARIFA (CÁDIZ), 10 (EUROPA PRESS)

En concreto, una treintena de citas y espacios enfocados a todas las edades, gustos y sensibilidades compondrán el mosaico de cultura, reflexión y formación que acompañarán a las seis secciones de películas de la XV edición del FCAT.

Según informan los organizadores del festival en una nota, espacios para la música, el teatro, la danza, el arte y la formación tendrán lugar entre el 27 de abril y el 5 de mayo en las dos ciudades en la que se celebra el certamen.

Así, la afrodescendencia española e internacional será la protagonista en esta edición de 'El árbol de las palabras', un espacio dedicado a la reflexión y el debate sobre la historia y el presente de los cines africanos. Este año se centra en un cruce de miradas entre artistas africanos y de la diáspora en España, Francia, Italia, Reino Unido y Portugal. Enmarcado en el Programa 'Acerca' de la Agencia Española de Cooperación Internacional y Desarrollo (Aecid), recibirá a actores y directores de África-diáspora.

Las tertulias y recorridos literarios de 'Entrelíneas' se centrarán en torno a la figura del martiniqués Aimé Césaire, escritor, político y cofundador del movimiento de la negritud, y de la costarricense Shirley Campbell autora de una poesía con temática negra "dirigida a todos para educar y para llegar al alma". Pondrán voz a sus poemas los actores españoles Silvia Albert y Marius Makon.

Otra de las citas especiales de esta edición será el encuentro literario 'Migrantes y refugiados', programado para el viernes 4 de mayo en el Hotel The Riad, entre el periodista Nicolás Castellano, que presentará su obra 'Me llamo Adou. El niño de la maleta', y el escritor y gestor Antonio Lozano que hablará sobre su obra 'Me llamo Suleiman'.

Por otro lado, el deseo del FCAT de llegar a otros públicos, fundamentalmente a los más jóvenes, se materializará programando una cita con la cantante algecireña Brisa Fenoy. De la mano de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) tendrá lugar una sesión especial en el Mercado de Abastos de Tarifa con la proyección del cortometraje 'Jericó', de Manfre & Iker Iturria, acompañado de una charla con la intervención de la cantante algecireña.

Por otro lado, el 'Espacio Escuela del FCAT 2018' comenzará el 19 de abril para escolares en Tarifa, Tánger, Tetuán, El Puerto de Santa María y Cádiz. De esta manera, 5.000 alumnos pasarán por el Teatro Alameda y la Casa de la Cultura en Tarifa; por la Cinémathèque, el IEES 'Severo Ochoa' y el Colegio 'Ramón y Cajal' de Tánger y por el IES 'Cervantes' de Tetuán. En este 'Espacio Escuela' se presentará el programa de Naciones Unidas Plural+, que permite a jóvenes de todo el mundo de entre ocho y 25 años participar en un certamen online de cortometrajes.

FLAMENCO, MÚSICA Y TEATRO

El flamenco es un lenguaje universal y que no entiende de nacionalidades ni de fronteras. Bien lo sabe la bailaora Yinka Esi Graves, londinense de origen ghanés afincada en Sevilla que llega a Tarifa y Tánger con su espectáculo flamenco. La acompañan Vicente Gelo al cante y Tino Vandersmann a la guitarra tanto en su cita tarifeña en el Mercado de abastos, como en Tánger, en el Museo de la Kasbah Dar Al-Makhzen' Palais du Sultan, con el apoyo de la Embajada de España en Marruecos y del Ministerio de Cultura y Comunicación de Marruecos.

Lejos del flamenco, el teatro Alameda de Tarifa acogerá el cine-concierto 'Una banda de cine' con la Banda Municipal de Tarifa poniendo música en directo a los cortometrajes 'The Tree', 'Nora' y 'Clanks of silence'.

Por su parte, la banda One Pac & Fellows tomará el Mercado de Tarifa con su encuentro de dos artistas de orígenes y universos musicales diferentes, uno senegalés y otro andaluz como son Birane Wane y José Gómez. Estos artistas se cruzaron en una 'jam session' en el barrio sevillano de Triana en enero de 2016 y a partir de ese momento empezó a crearse este proyecto de fusión de funk, hip hop, soul y música tradicional africana.

En cuanto a las artes escénicas, el monólogo gastronómico 'Tagine, una historia entre fogones' se pondrá en escena en el Mercado de Abastos de Tarifa. La actriz y directora andaluza de origen marroquí Farah Hamed es la artífice de esta pieza de gran éxito en la que enseña al público una receta que le transmitió su abuela y con la que, al más puro estilo Sherezade, enreda al público con su historia personal.

Además, gracias al apoyo de Acción Cultural Española, participará en el festival el director de cine e ilustrador Lamine Diemé que impartirá talleres de cine de animación, y la gestora cultural Maria Luisa Angulo que mantendrá encuentros con artistas españoles afrodescendientes encaminados a consolidar el proyecto 'Africa Artbox' que el FCAT acogerá en su edición 2019.