Detenido un joven en Salamanca por abordar a chicas de madrugada cuando entraban en sus casas para robarles

10/04/2018 - 13:54

Agentes de la Policía Local de Salamanca han detenido a un joven de 28 años, quien, durante la madrugada del domingo y en apenas 20 minutos de diferencia --a las 6.00 y a las 6.20 horas--, abordó a dos chicas cuando entraban en los portales de sus domicilios de la calle Príncipe de Vergara y el Paseo de Canalejas, para robarles el bolso.

SALAMANCA, 10 (EUROPA PRESS)

Según fuentes de la Policía Nacional, agentes de la Policía Local recibieron un aviso de su emisora por una presunta agresión sufrida por una joven en el Paseo de Canalejas y, al llegar y hablar con ella, conocieron que había sido sorprendida por detrás por un joven cuando se disponía a entrar en el portal de su domicilio.

Entonces, en ese mismo lugar, le tapó la boca, le arrastró durante el forcejeo para quitarle el bolso y le produjo lesiones en una rodilla y, tras quitarles el bolso, el presunto autor de los hechos huyó del lugar.

Con la descripción facilitada por la víctima, los agentes localizaron al presunto autor "poco después" en la calle Francisco Javier, donde le detuvieron al comprobar en el cacheo de seguridad que tenía en su poder el DNI, un pintalabios y un billete de diez euros perteneciente a la víctima.

Cuando el presunto autor ya estaba detenido, otra joven presentó una denuncia por hechos similares, ocurridos 20 minutos antes que la descrita, cuando se disponía a entrar en su domicilio en la calle Príncipe de Vergara.

En este caso, sobre las 06.00 horas, la chica, al comprobar que un desconocido iba a entrar tras ella, le preguntó si no tenía llave o si no le abrían y, al responderle que iba a abrirle ella, la víctima no lo hizo y se alejó del lugar hacia el Paseo de San Antonio.

A continuación, tal y como han conocido los agentes tras la investigación, el hombre empezó a seguir a la joven, primero andando y luego corriendo, hasta que ella pidió auxilio a una pareja y el perseguidor huyó del lugar.

Las gestiones practicadas han permitido considerar al detenido presunto autor de ambos hechos, por los que se ha instruido atestado y ha sido puesto a disposición judicial, ha apuntado la Comisaría Provincial.