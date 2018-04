Garrido reconoce que el PP atraviesa "una crisis" pero no ve a Cs apoyando "un gobierno de izquierda radical"

10/04/2018 - 14:05

El consejero de Presidencia, Justicia y portavoz del Gobierno de Comunidad de Madrid, ha reconocido por primera vez que el PP autonómico y también el nacional atraviesan "una crisis" por el caso del máster de Cristina Cifuentes, pero esperan reconducirla porque no ven a Ciudadanos (Cs) apoyando "un gobierno de izquierda radical" en la región.

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

"Estas situaciones no son del agrado de nadie y por supuesto causan una crisis en el partido a nivel de la Comunidad de Madrid y también nacional. Son cosas tan obvias que no merece que haya que hacer una reflexión para ellas", ha añadido este mediodía en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Preguntado por la posibilidad de que Cs acabara apoyando la moción de censura presentada por el PSOE en al Asamblea de Madrid, el también secretario general del PP de Madrid ha aseverado que no se imagina a la formación naranja "apoyando un gobierno de izquierda radical".

"No cabe un gobierno del PSOE porque requieren la ayuda de Podemos. Estoy convencido que la inmensa mayoría de los madrileños no quiere ese Gobierno. No creo que lo quieran y sería un error garrafal", ha apostillado.

En ese punto, Garrido ha esgrimido que Madrid es hoy el motor económico de España gracias a "las políticas moderadas de centroderecha" y augura "una desgracia absoluta y segura" para la Comunidad si ese Gobierno cambia de manos. "No creo que Ciudadanos esté en esa tesitura", ha subrayado.

El consejero ha aludido en varios momentos de su intervención ante los medios que pese al escándalo del máster de Cifuentes el Gobierno regional tiene que seguir trabajando. "Siempre hay problemas en el camino, hay que abordarlos y seguir gobernado. El PP y su presidenta han demostrado que saben hacer una excelente gestión, una gestión extraordinaria. El motor de España tiene que seguir a pleno rendimiento y solventar los problemas. Aquí no estamos hablamos de los problemas de gestión de Cifuentes, porque todo el mundo alaba su gestión", ha apuntado.

En la misma línea, Garrido entiende que el asunto del máster es "muy importante" pero "hay que seguir trabajando, haciendo cosas". "Madrid es el motor de España, no se va a parar, creamos más empleo que nadie y tenemos los impuestos mas bajos que nadie. La Comunidad tiene que seguir trabajando y de hecho sigue trabajando", ha concluido.