Moreno critica el "chantaje" de Cs en Madrid y espera que la investigación de URJC "dé luz" al máster de Cifuentes

10/04/2018 - 14:07

El presidente del PP-A, Juanma Moreno, ha rechazado este martes el "chantaje" al que, a su juicio, está sometiendo Ciudadanos (Cs) a su partido en la Comunidad de Madrid al hilo de la polémica suscitada en torno al máster de la presidenta de esta región, Cristina Cifuentes, al tiempo que ha dicho confiar en que la investigación que está llevando a cabo la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) "pueda dar luz a las sombras que pueda haber" en este caso.

En una entrevista en Canal Sur Televisión, recogida por Europa Press, Moreno ha expresado, al ser preguntado por este asunto, que no tiene por qué no creerse las explicaciones que Cifuentes le ha ofrecido personalmente: "Como compañera del partido, creo en lo que ella me ha trasladado".

Así, ha explicado que en este asunto "no se trata de poner la mano en el fuego por nadie" sino de las investigaciones que se están llevando a cabo para esclarecer este asunto, por un lado la de la Fiscalía y, por otro, la de la propia Universidad, que "tiene medios propios y accesos a toda la documentación", de ahí que espere que "pueda dar luz a las sombras que pueda haber".

En cualquier caso, Moreno ha explicado que lo importante en este caso, y ante las posiciones políticas que están defendiendo el resto de partidos, es "mantener la coherencia, el sentido común y la dignidad", mientras ha rechazado "entrar en el permanente chantaje".

"En el PP estamos acostumbrados a que Cs, permanentemente, nos ponga límites temporales o nos dé ultimátums, pasa en Madrid o ha pasado en La Rioja o en Murcia", ha abundado el líder andaluz del PP, quien ha defendido que su partido actuará con "coherencia, sentido común y velando por el interés de la Comunidad de Madrid".

Tras resaltar que se trata de una comunidad que "va bien en términos económicos y sociales" y a la que le queda por delante un año de legislatura, Moreno ha reclamado "valorar muy bien" los pasos que se van a dar toda vez que ha rechazado que se pueda "tumbar" a un gobierno que gestiona la vida de seis millones de ciudadanos por una polémica con un máster que "no está demostrada". "Hay que hacer las cosas con sensatez y serenidad", ha apostillado.

Del mismo modo, el presidente del PP-A ha defendido que "no se puede generalizar" ni en cuanto a las universidades ni sobre los políticos, a quienes "siempre se nos afea todo y somos los malos" pero "eso no siempre es así, muchos tenemos vocación de servicio público".

Entretanto, y al hilo de la Convención Nacional que el PP ha celebrado este fin de semana en Sevilla, donde el máster de Cifuentes ha sido protagonista en muchos casos, Juanma Moreno ha sostenido que el encuentro, a pesar de este asunto, "ha cumplido con creces" su objetivo interno de coordinar mensajes, planificar o servir como punto de encuentro.

"Salimos más fuertes como partido", ha agregado el líder del PP-A, que ha asumido que sobre el cónclave popular "ha planeado el máster" de Cifuentes al "inevitable" porque en política, cuando planificas algún evento así, "siempre pueden surgir mil cosas no previstas que se convierten en tema de actualidad".