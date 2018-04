PSOE asegura que no se puede esperar "ni un minuto más" para que haya un cambio de Gobierno

10/04/2018 - 14:29

El secretario general del PSOE-M y diputado en la Asamblea de Madrid, José Manuel Franco, ha asegurado este martes que "no se puede esperar ni un minuto más" para que haya un cambio de Gobierno regional que no esté "lastrado por la corrupción", tras la polémica del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Así lo ha indicado Franco en rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces en la Cámara regional, ya que el portavoz socialista, Ángel Gabilondo estaba en un encuentro con el parlamento de Aragón, que tenía apalabrado antes de que saltara a la luz la polémica del máster de Cifuentes.

"Los madrileños necesitan este cambio de Gobierno. No podemos estar ante un Gobierno que no gobierna, que está más centrado en buscar explicaciones que no encuentra en vez de en gobernar. Está lastrado y paralizado por los casos de corrupción, y ahora por el caso de la señora Cifuentes.- Hay que adoptar decisiones urgentes, con un Gobierno que encabece a una persona decente, como Gabilondo", ha sostenido Franco.

Además, el secretario general socialista ha incidido en que es "insostenible" esta situación, al mismo tiempo que ha recordado que PSOE fue quien impulsó la comparecencia en Pleno extraordinario de la dirigente madrileña, donde no dio "explicaciones convincentes, sino un cúmulo de despropósitos".

"Es más necesario que nunca que haya un cambio de Gobierno en la Comunidad de Madrid. No podemos esperar ni un minuto más", ha determinado.

Al ser preguntado sobre si la presidenta regional dimite y decayera su moción de censura, el secretario general del PSOE-M ha sostenido que por "higiene democrática" no debería seguir al frente del Gobierno el PP.

"Nosotros queremos gobernar para mejorar las cosas. No tenemos ningún ánimo revanchista, ni un deseo de ocupar sillones sin más. Hemos dado un paso valiente y responsable. Vamos a aplicar un programa de mínimos en el tiempo, pero que realmente resuelva los problemas de los madrileños, un programa realista adaptado a las necesidades de los madrileños", ha aseverado.

Además, le ha lanzado a la formación naranja que no se puede "esperar un mes", como plantean hasta finales de abril de plazo para que PP dé un nombre como candidato sustituto de la dirigente regional. Sin embargo, Franco ha asegurado que, aún, no han empezado conversaciones con ellos, pero que las tendrán con todos los grupos.