El Parlament impulsa la agenda feminista y pide que se dote el Pacto contra la violencia de género como "corresponde"

10/04/2018 - 14:30

El Parlament ha aprobado este martes con un amplio consenso una proposición no de ley (PNL) impulsada por los grupos del PSIB, Podemos, MÉS per Mallorca y MÉS per Menorca para impulsar la agenda feministaen la que piden al Gobierno que se dote al Pacto estatal contra la violencia de género de manera "correspondiente".

PALMA DE MALLORCA, 10 (EUROPA PRESS)

En su intervención para presentar la iniciativa, la diputada del PSIB, Sílvia Cano, ha recordado que el pasado 8 de marzo, Día internacional de la mujer, unas 30.000 personas salieron a las calles en Baleares para reivindicar su derechos y políticas de igualdad bajo el lema "Si las mujeres paramos, se para el mundo".

Además, Cano ha criticado que el Pacto contra la violencia de género esté infradotado ya que estaba previsto destinar un presupuesto de 200 millones y, finalmente, se han presupuestado 80 millones de euros, tal como se recoge en el proyecto de ley de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2018. Algo que la socialista ha calificado de "tongo".

Por su lado, la diputada de Podemos, Laura Camargo, ha censurado durante su intervención la "falta de dotación" de este pacto y ha pedido "al Gobierno de M. Rajoy que tenga la decencia de presupuestarlo adecuadamente". Asimismo, ha censurado "el desmantelamiento" del Juzgado sobre la Violencia contra la Mujer número 1 y ha pedido que se forme un tercer juzgado.

La PNL cuenta con siete puntos y en el primero de ellos, el Parlament exige al Gobierno estatal a dotar presupuestariamente dicho pacto y trasladar a las comunidades el dinero correspondiente para reforzar la prevención entre la juventud y atender mejor a las víctimas y sus hijos.

Ante este punto, el PP había presentado una enmienda para incluir que se instase a los grupos del Congreso a negociar unos PGE que posibilitasen una dotación económica suficiente para el Pacto, pero la enmienda ha sido rechazada.

En su intervención, la diputada de MÉS per Mallorca, Joana Aina Campomar, ha pedido "al PP que cumpla sus promesas y reclame al Estado los recursos a los que se ha comprometido" y que deje de hacer "políticas de maquillaje". Además, ha dicho que la enmienda del PP le parece entrar en el terreno del "chantaje".

En contra, la diputada del PP, Sandra Fernández, ha defendido su enmienda por ser "práctica" ya que los PGE ya están en el Congreso y aprobarlos es responsabilidad "de los grupos parlamentarios". Asimismo, ha dicho que aunque es "bueno" el "consenso alcanzado" con el Pacto, ha reconocido que "hay que dotarlo con más" cantidad.

Además, ha pedido respeto y ha enumerado algunas de las medidas en pos de la igualdad tomadas por su formación como "la nulidad del despido por embarazo o las cuatro semanas del permiso de maternidad o paternidad", entre otras.

LEYES DE IGUALDAD RETRIBUTIVA

Dentro de la PNL, el Parlament también pide que se aprueben las leyes de igualdad retributiva y laboral para reducir la brecha salarial; a continuar con la planificación y desarrollo de actuaciones de la inspección de trabajo para evitar discriminaciones por cuestiones de género; y a volver a impulsar las ayudas para planes de igualdad.

Asimismo, la Cámara autonómica pide al Govern que cree un registro de planes de igualdad para fomentar las buenas prácticas en empresas; a hacer efectivo lo antes posible el traspaso de competencias en políticas de género a los consells insulas y a seguir desarrollando la Ley de igualdad de mujeres y hombres para que las políticas antidiscriminatorias lleguen a todos los ámbitos de Baleares.

En el debate también han intervenido Patricia Font (MÉS per Menorca), Jaume Font (El PI), Olga Ballester (grupo mixto-Cs) y Montserrat Seijas (grupo mixto).

Todos los puntos de la iniciativa, menos el primero, que ha sido aprobado con 38 votos a favor y 19 abstenciones, han sido aprobados por unanimidad.